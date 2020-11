Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'assureur RSA a reçu une offre d'achat de £7 mds et négocie Reuters • 05/11/2020 à 19:22









LONDRES, 5 novembre (Reuters) - L'assureur britannique RSA RSA.L a annoncé jeudi avoir engagé des discussions avec un consortium réunissant le canadien Intact Financial IFC.TO et le danois Tryg TRYG.CO en vue d'une possible offre d'achat le visant pour un montant de 7,1 milliards de livres sterling (7,88 milliards d'euros). RSA précise que son conseil d'administration pourrait recommander l'offre proposée à 685 pence en numéraire par action, un prix auquel s'ajouterait le paiement par le groupe d'un acompte sur dividende de huit pence déjà annoncé. A la Bourse de Londres, le titre RSA a fini la journée à 670 pence. Surtout connu au Royaume-Uni via la marque More Than, RSA est également présent au Canada, en Irlande et en Scandinavie. Le groupe est ouvert à des propositions de rachat depuis 2015, année de l'échec d'un projet d'acquisition par Zurich Insurance ZURN.S , selon plusieurs sources du secteur. (Carolyn Cohn et Pamela Barbaglia, version française Marc Angrand)

Valeurs associées RSA INSUR GRP LSE +10.75% ZURICH INSUR GR SIX Swiss Exchange +0.90%