L'assureur Root s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions concernant le nombre de contrats en vigueur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action de l'assureur Root ROOT.O s'effondre de 19,5% à 48,5 $ ** Mercredi, la société a revu à la baisse ses prévisions concernant le nombre de contrats en vigueur pour 2026, passant d’une croissance de 9% à une stagnation, en raison d’un environnement concurrentiel particulièrement difficile sur le canal direct

** "L’environnement concurrentiel dans le canal direct est resté difficile au deuxième trimestre, les assureurs ayant augmenté leurs dépenses marketing tout en baissant leurs tarifs", a déclaré Alex Timm, cofondateur et directeur général

** "Lorsque ces cycles se produisent, nous restons rigoureux. Nous n’envisageons de poursuivre la croissance que si celle-ci est compatible avec nos objectifs de rentabilité. Bien que cette décision puisse freiner la croissance à court terme, nous estimons qu’elle est la bonne pour créer de la valeur à long terme pour les actionnaires", a-t-il ajouté

** Au deuxième trimestre, les primes brutes souscrites et les primes brutes acquises ont reculé respectivement de 2% et 1% par rapport à l’année précédente

** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action ROOT affiche une baisse de 32,5% depuis le début de l'année