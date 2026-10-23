L'assureur Globe Life recule après que Piper Sandler a abaissé sa note à « neutre »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** L'action de l'assureur vie Globe Life GL.N recule de 6,2% à 158 dollars

** Piper Sandler abaisse sa recommandation sur le titre de "surpondérer" à "neutre" et réduit son objectif de cours de 200 à 165 dollars, estimant que sa valorisation reflète pleinement ses perspectives après un troisième trimestre "chaotique"

** La société de courtage souligne le risque de volatilité persistante des résultats due aux sinistres médicaux de forte gravité au sein de l’activité d’assurance santé collective « Evry » de Globe Life; elle indique que les retards dans le traitement des demandes de remboursement au titre de l’assurance complémentaire Medicare pourraient avoir un impact durable au cours des prochains trimestres

** "GL est généralement considérée par les investisseurs comme une valeur refuge prévisible au sein du secteur de l’assurance-vie, mais nous pensons que ce n’est plus tout à fait le cas après la publication des résultats du troisième trimestre" – Piper Sandler

** En début de semaine, GL a annoncé une baisse de son bénéfice au troisième trimestre et a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action pour l’ensemble de l’année 2026

** Sur 15 analystes, 10 attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat" et 5 la note "conserver"; leur objectif de cours médian est de 191 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse de 13,7% depuis le début de l’année