L'assureur floridien Safepoint vise une valorisation de 1,16 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles au paragraphe 3 et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4)

L'assureur Safepoint a déclaré mardi qu'il visait une valorisation pouvant atteindre 1,16 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, surfant sur la vague de croissance du secteur de l'assurance en Floride depuis la réforme.

La société basée à Tampa, en Floride, et certains de ses investisseurs cherchent à lever jusqu'à 283,3 millions de dollars en proposant 16,7 millions d'actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars chacune.

Le marché des introductions en bourse post-Memorial Day connaît un début d'activité intense, avec une multitude d'émetteurs issus de tous les secteurs, de l'industrie à la défense, qui ont lancé leurs tournées de présentation mardi, en amont de l'introduction en bourse très attendue de SpaceX.

“La hausse de 16% depuis le début de l’année de l’indice de référence des introductions en bourse IPOX 100 souligne pourquoi la demande des investisseurs pour les introductions en bourse a été si forte. Avec 75% des titres en portefeuille affichant des résultats supérieurs aux prévisions en termes de bénéfices et de chiffre d’affaires, les fondamentaux supérieurs au marché jouent un rôle majeur”, a déclaré à Reuters Josef Schuster, directeur général d’IPOX.

La Floride, qui a longtemps été une région difficile pour les assureurs immobiliers américains en raison du nombre élevé de litiges et de l'exposition aux catastrophes naturelles, bénéficie désormais d'un environnement plus favorable suite à une série de réformes mises en place en 2022.

Ces réformes ont entraîné une baisse significative de la fréquence des litiges, attirant ainsi de nouveaux acteurs sur le marché.

Fondée en 2013, Safepoint est une compagnie d’assurance dommages qui se concentre sur la fourniture de couvertures d’assurance sur les marchés côtiers tels que la Floride et la Louisiane.

Safepoint opère dans trois segments — services d'assurance, entités de prise de risque et bourses réciproques — principalement selon un modèle de revenus basé sur des commissions. Les bourses réciproques sont des activités d'assurance que Safepoint gère moyennant une commission, mais dont elle n'est pas légalement propriétaire.

Deutsche Bank Securities et Morgan Stanley figurent parmi les autres chefs de file de l'opération.

Safepoint sera cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole “SFPT”.