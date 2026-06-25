L'assureur floridien Safepoint demande le retrait de sa cotation aux États-Unis

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Safepoint a déposé une demande de retrait de son projet d'introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mercredi l'assureur de Floride .

Ce retrait intervient alors même que le marché des introductions en bourse a repris de la vigueur après une brève accalmie en mars, les entreprises de tous les secteurs poursuivant leurs projets de cotation. Basée à Tampa, en Floride, Safepoint avait lancé son introduction en bourse le mois dernier et devait entrer en bourse au début de ce mois. Elle visait à lever jusqu'à 283,3 millions de dollars en proposant 16,7 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars chacune.

« Nous pensons que ce retrait n’a rien à voir avec l’excellente santé générale du marché des introductions en bourse, mais qu’il est lié à des facteurs propres à l’entreprise », a déclaré à Reuters Josef Schuster, directeur général d’IPOX.

La Floride, qui constituait auparavant une région difficile pour les assureurs immobiliers américains en raison du nombre élevé de litiges et de l’exposition aux catastrophes naturelles, s’est montrée plus réceptive à la suite d’une série de réformes mises en œuvre en 2022.

Ces réformes ont permis de réduire la fréquence des litiges, attirant ainsi de nouveaux acteurs sur le marché.

Les sociétés basées en Floride American Integrity Insurance

AII.N , Slide Insurance SLDE.O et Exzeo Group XZO.N sont entrées en bourse à New York en 2025.