 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 216,58
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'assureur Everest Group chute après des bénéfices du T3 inférieurs aux attentes
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 16:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de l'assureur Everest Group

EG.N chutent de 9,2 % à 312,36 $

** En fin de journée lundi, EG a publié un bénéfice au troisième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street, en raison d'une charge de 478 millions de dollars au titre des provisions

** La société a également annoncé un accord pour vendre les droits de renouvellement de l'assurance commerciale de détail à AIG AIG.N afin de se concentrer sur son activité principale de réassurance, tout en garantissant une couverture de réassurance de 1,2 milliard de dollars avec Longtail Re

** Nous ne pensons pas que la sortie effective d'Everest de l'assurance de détail rétablira immédiatement la crédibilité de la direction, mais elle amorce le processus de définition de la stratégie de la société et de réduction de l'éventail des résultats financiers", déclare Matthew Heimermann, analyste chez Citi

** Nous considérons les transactions comme nécessaires et, en fin de compte, pour le plus grand bien" - Morgan Stanley

** À la dernière clôture, l'action EG a baissé de 5,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AMERICAN INTL GR
78,800 USD NYSE -0,64%
EVEREST GROUP
311,910 USD NYSE -9,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank