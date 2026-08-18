L'assureur de Mark Walter, propriétaire des Dodgers, va réduire ses investissements de 6,5 milliards de dollars

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La Delaware Life Insurance Co, propriété de Mark Walter, propriétaire des Dodgers de Los Angeles, s'apprête à réduire ses investissements dans ses entreprises à hauteur de 6,5 milliards de dollars, a annoncé mardi la holding du milliardaire.

L'empire commercial de Walter fait actuellement l'objet d'une enquête menée par les procureurs fédéraux américains et la SEC afin de déterminer si Walter ou ses entreprises se sont rendues coupables de fraude en dissimulant des liens financiers alors qu'elles empruntaient des milliards de dollars à des assureurs qu'il contrôle, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

“Les compagnies d’assurance du Groupe 1001 collaborent avec le Département de l’assurance du Delaware pour traiter les investissements identifiés, et TWG s’engage à résoudre cette affaire à la satisfaction du Département”, a déclaré un porte-parole de la holding de Walter, TWG Global.