L'assureur contre les inondations Neptune vise une valorisation de 2,8 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur l'entreprise et le marché des introductions en bourse dans les paragraphes 3 à 10)

Neptune Insurance a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation de 2,76 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, alors que le marché des introductions en bourse continue de s'emballer.

Certains actionnaires actuels de l'assureur contre les inondations souhaitent lever jusqu'à 368,4 millions de dollars en offrant 18,4 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 18 et 20 dollars.

La société basée à Saint-Pétersbourg, en Floride, vient s'ajouter à la liste croissante des compagnies d'assurance qui ont fait appel aux marchés publics depuis le mois de mai, certains estimant qu'il s'agit d'une "année exceptionnelle" pour l'émission d'actions dans le secteur.

Aspen Insurance AHL.N , American Integrity AII.N , Ategrity Specialty ASIC.N , Slide Insurance SLDE.O et Accelerant ARX.N sont entrées en bourse à New York depuis mai.

Wall Street s'était également tournée vers les compagnies d'assurance pour rouvrir le marché des nouvelles cotations en mai, après que le chaos provoqué par les tarifs douaniers ait claqué la porte de l'activité introduction en bourse.

Lancées en 2018, Neptune vend des polices d'assurance inondation résidentielles et commerciales pour le compte d'assureurs partenaires à travers les États-Unis.

La demande d'assurance contre les inondations devrait augmenter à mesure que le changement climatique alimente des tempêtes plus fréquentes et plus graves, avec des millions de personnes vulnérables aux dommages.

Le principal rival de Neptune est le National Flood Insurance Program (NFIP), une entité gérée par le gouvernement américain qui est le plus grand fournisseur d'assurance inondation du pays.

En 2023 , les sociétés de capital-investissement Bregal Sagemount et FTV Capital ont acquis une participation minoritaire dans Neptune.

Les investisseurs de référence T. Rowe Price Investment Management et AllianceBernstein ont indiqué séparément qu'ils souhaitaient acheter jusqu'à 75 millions de dollars d'actions dans le cadre de l'offre de Neptune.

Morgan Stanley, J.P. Morgan et BofA Securities sont les principaux preneurs fermes de l'offre. Les actions de Neptune seront cotées à la Bourse de New York sous le symbole "NP".