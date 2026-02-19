L'assureur contre les inondations Neptune bondit après un dépassement de ses prévisions de chiffre d'affaires au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions de l'assureur contre les inondations Neptune NP.N augmentent de 17,3% à 21,26 $ avant le marché après que les revenus du 4ème trimestre aient dépassé les estimations

** NP annonce un chiffre d'affaires de 43,8 millions de dollars au 4ème trimestre, contre une estimation moyenne de 39,48 millions de dollars par les analystes - données LSEG

** La société déclare que la croissance des revenus est due à la vigueur continue de son activité d'assurance inondation résidentielle principale et à l'expansion des partenariats de distribution

** Le bénéfice par action ajusté de 10 cents pour le quatrième trimestre est conforme aux estimations

** A la dernière clôture, l'action NP a baissé de 19,4 % depuis ses débuts