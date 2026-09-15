L'assureur Axa veut dégager jusqu'à 700 millions d'euros de profit grâce à l'IA

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le géant de l'assurance français Axa estime que ses bénéfices récurrents annuels liés à l'intelligence artificielle (IA) seront compris entre 500 et 700 millions d'euros avant impôts en 2029, de quoi en faire un pilier du plan stratégique présenté mardi.

"Élément absolument déterminant" du nouveau plan, l'intelligence artificielle permettra d'être "plus efficace, plus rapide, plus juste", a souligné le responsable de la stratégie Guillaume Borie lors d'un échange avec des journalistes.

L'intelligence artificielle figurait déjà en bonne place du plan triennal précédent, qui s'achève à la fin de l'année. Elle fera dès l'an prochain l'objet d'un déploiement "systématique" dans toutes les "activités clés du groupe", selon le communiqué.

Ces annonces surviennent alors que plusieurs grandes voix de la tech américaine, comme le patron d'Anthropic, Dario Amodei, ont appelé à ralentir la vitesse de développement de l'IA face au risque du développement de modèles hors de contrôle humain.

Sont également au menu des trois prochaines années le segment de marché des petites et moyennes entreprises, l'assurance vie, l'assurance directe (commercialisée en parallèle du réseau d'agents généraux) ainsi que l'assurance inclusive, une couverture "low cost" à destination notamment aux salariés et retraités modestes.

"Nous voulons atteindre les 100 millions de clients à horizon 2029", contre 92 millions aujourd'hui, et "dépasser les 10 milliards d'euros de profit à la fin de ce plan", a par ailleurs déclaré le directeur financier Alban de Mailly Nesle, lors de cet échange des journalistes.

L'assureur compte poursuivre sa maîtrise des coûts, grâce encore à l'intelligence artificielle, mais également à une meilleure maîtrise des frais généraux et en s'attaquant à la structure du siège.

Ces ambitions se traduisent en objectifs financiers chiffrés pour 2029, comme la croissance annuelle du résultat opérationnel par action de 7% à 9% par an en moyenne, contre 6% à 8% actuellement.

Les actionnaires seront choyés, puisqu'il leur est promis un dividende par action "au moins égal au niveau de l'exercice précédent" et le recours au rachat d'actions.

La compagnie d'assurance se dit en très bonne voie pour atteindre tous les objectifs qu'elle s'était donnés pour le plan 2024-2026.

Les actionnaires d'Axa ont renouvelé fin avril pour quatre ans le mandat d'administrateur du directeur général Thomas Buberl, lui permettant de rester à la tête du géant de l'assurance jusqu'en 2030.