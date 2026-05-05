L'assureur Assurant revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la bonne santé de ses divisions immobilier et mode de vie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Assurant AIZ.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice annuel, l'assureur spécialisé ayant bénéficié de la bonne tenue de ses segments « logement » et « mode de vie » à l'échelle mondiale.

Les dépenses en matière d' d'assurance sont restées solides, soutenues par le caractère essentiel de la couverture, alors même que les assureurs font face à une incertitude macroéconomique accrue .

Voici les détails:

* La société basée à Atlanta, en Géorgie, a déclaré s'attendre à ce que son bénéfice annuel par action, hors catastrophes à déclarer, affiche une croissance à un chiffre faible.

* La division mondiale du logement de la société — qui propose des assurances habitation souscrites par les prêteurs, des assurances pour les maisons préfabriquées et des couvertures contre les inondations — a enregistré des primes nettes acquises, des commissions et autres revenus de $729,1 millions de dollars au premier trimestre, soit une hausse de 11% par rapport à l'année précédente.

* Assurant, qui opère dans 21 pays, a enregistré un revenu net d'investissement de $159,6 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, contre $124,8 millions de dollars il y a un an .

* "Nos résultats du premier trimestre constituent le meilleur trimestre de l’histoire d’Assurant, grâce à des bénéfices records enregistrés par Global Lifestyle", a déclaré le directeur général Keith Demmings dans un communiqué.

* L'assureur a déclaré un bénéfice net de $274,1 millions de dollars, soit $5,41 par action, pour le premier trimestre de l'année, contre $146,6 millions de dollars, soit $2,83 par action, pour la même période de l'année précédente.

* Les actions de la société ont progressé de près de 4%pendantles heures d'ouverture du marché. Elles ont reculé d'environ1,3% depuis le début de l'année .