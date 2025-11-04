L'assureur Aflac dépasse ses estimations trimestrielles grâce à des gains d'investissement et à une croissance soutenue aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur vie et santé Aflac AFL.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice et le chiffre d'affaires du troisième trimestre mardi, grâce à des gains d'investissement et à une croissance plus forte des primes dans sa division américaine.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 2 % dans les échanges prolongés.

L'assureur, dont le siège est à Columbus, propose des régimes d'assurance contre les accidents et les animaux de compagnie par l'intermédiaire de ses unités aux États-Unis et au Japon. En outre, il propose des assurances complémentaires pour aider à couvrir les dépenses personnelles, notamment des couvertures spécialisées pour les maladies graves, les soins dentaires et les besoins ophtalmologiques.

L'unité américaine de la société a enregistré des primes nettes de 1,5 milliard de dollars au troisième trimestre, soit une hausse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Les ventes aux États-Unis ont augmenté de 2,8 % au cours du trimestre, grâce à une forte demande de produits d'assurance-vie et d'assurance-invalidité de groupe.

La compagnie a déclaré avoir bénéficié de gains d'investissement nets de 275 millions de dollars au cours du trimestre, ce qui représente un net revirement par rapport aux pertes de 1,4 milliard de dollars enregistrées au cours de la même période de l'année précédente.

L'assureur a déclaré des revenus trimestriels de 4,74 milliards de dollars, ce qui a battu les estimations des analystes de 4,38 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, le bénéfice pour le trimestre clos le 30 septembre était de 2,49 dollars par action, supérieur à l'estimation consensuelle de 1,77 dollar par action.

Aflac a racheté pour 1 milliard de dollars de ses propres actions au troisième trimestre, en rachetant 9,3 millions d'actions.