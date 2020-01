L'assurance-vie perd du terrain dans l'épargne retraite

(NEWSManagers.com) -

Selon le cabinet Eres, la part de l'assurance-vie dans l'épargne retraite recule de 48% à 43% des encours en 10 ans. Les produits d'épargne salariale et individuels connaissent une plus forte croissance que les autres produits.

L' épargne retraite des Français, au sens large, a augmenté de 60% en 10 ans. Elle atteint 879,4 milliards d' euros en 2018 contre 545,3 milliards d' euros en 2008, selon les résultats de l' édition 2019 de l' Observatoire des Retraites Européennes d' Eres. Cette épargne consacrée à la retraite représente près de 23% de l' épargne financière totale des Français, contre 17% en 2008. Le cabinet de conseil et de gestion en épargne salariale et retraite englobe dans l'épargne retraite : les produits d'épargne individuels et collectifs dédiés à la retraite (Perp, Madelin, Perco, article 83), représentant environ 220 milliards d' euros d' encours et les autres produits d'épargne pour lesquels une partie seulement de l' épargne est affectée à un objectif retraite (assurance-vie, valeurs mobilières, livrets, PEE) soit environ 325 milliards d'euros.

Parmi les produits, l' assurance-vie est moins consacrée à la retraite. Elle constitue désormais moins de 43% des encours totaux d'épargne retraite contre 48,2% en 2008. Le cabinet constate que l'épargne salariale et les produits individuels connaissent une plus forte dynamique que l'assurance-vie, PEA et les produits collectifs. Les encours d' épargne salariale (PEE, PERCO) ont progressé de 139% en dix ans et les encours des produits individuels (Perp, Madelin, Prefon, Corem) ont progressé de 125% alors que les encours des valeurs mobilières (y compris PEA) ont enregistré une hausse de 70%, les encours des produits collectifs (article 83, article 39) ont augmenté de 60%, les encours de l' assurance-vie et des livrets défiscalisés ont enregistré une hausse moins forte que la moyenne à 43% et 41% respectivement.

Le cabinet se félicite de l'adoption de la loi Pacte et du nouveau Plan d' épargne retraite (PER) qui doit soutenir l' épargne retraite en remplaçant progressivement les autres plans d'épargne retraite. " L' ambition portée par le Gouvernement (+100Mds€ en 5 ans sur les produits dédiés à la retraite) devrait permettre à la France de rattraper une partie de son retard (...) La généralisation de la gestion pilotée avec la loi Pacte va orienter l' épargne vers l' économie productive afin d' offrir de meilleurs rendements aux futurs retraités " , souligne le cabinet. Eres estime que les encours des Français en épargne retraite (+60%) augmentent moins vite que dans les pays de l' OCDE (+85%).