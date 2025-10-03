L'assurance vie a enregistré une solide collecte en août

(AOF) - La collecte en assurance vie a atteint 4,1 milliards d’euros le mois dernier, en hausse de 3,1 milliards d’euros par rapport à août 2024, a indiqué France Assureurs. Dans le détail, la collecte s’élève à 2,2 milliards d’euros pour les supports en unités de compte et à 1,5 milliard d’euros pour les supports en euros. Depuis le début de l’année, l’assurance vie a attiré 35,3 milliards d’euros, contre seulement 17,1 milliards d’euros sur les 8 premiers mois de 2024. Cette collecte concerne principalement les supports en UC (29,6 milliards d’euros).

L'encours a atteint 2 068 milliards d'euros à fin août 2025, en hausse de 4,7 % sur un an.

En août 2025, la collecte des PER assurantiels s'élève à 449 millions d'euros, en recul de 1 %. A la fin du mois dernier, les PER assurantiels comptabilisent 7,5 millions d'assurés pour un encours de 103,7 milliards d'euros.