L'assouplissement par Trump des normes d'économie de carburant pourrait rendre les voitures moins chères, mais les factures d'essence plus élevées absorberont les économies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assouplissement par l'administration Trump des règles d'efficacité des véhicules réduirait les coûts initiaux des voitures de 930 dollars

Selon les analystes, les économies réalisées sur les coûts initiaux des voitures s'évaporeraient rapidement en raison des coûts du carburant et des réparations

La proposition del 'administration Trump d'abaisser les normes d'efficacité énergétique des véhicules de l'ère Biden pourrait permettre aux constructeurs automobiles américains d'économiser des dizaines de milliards de dollars et de réduire potentiellement les coûts d'achat initiaux pour les acheteurs de voitures américains.

Mais les économies réalisées par les acheteurs de voitures s'évanouiront rapidement lorsque les conducteurs seront contraints de débourser plus d'argent à la pompe, selon les experts de l'industrie qui ont analysé la proposition de l'administration ainsi que les propres projections de l'administration. Mercredi dernier, la National Highway Traffic Safety Administration et l'Environmental Protection Agency ont proposé de réduire les exigences en matière de consommation de carburant pour les voitures à 34,5 miles par gallon en moyenne d'ici 2031, contre les 50,4 miles par gallon (21,4 km par litre) fixés par l'ancien président Joe Biden.

LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES ÉCONOMISENT DES MILLIARDS

En conséquence, les constructeurs automobiles économiseraient 35 milliards de dollars jusqu'en 2031 et les coûts initiaux moyens des véhicules diminueraient d'environ 930 dollars, en supposant que les constructeurs automobiles répercutent les économies, selon l'analyse économique de la NHTSA à l'appui de la proposition.

Toutefois, cette même analyse économique de la NHTSA indique que la proposition augmenterait la consommation de carburant d'environ 100 milliards de gallons jusqu'en 2050 par rapport à la norme Biden, ce qui coûterait jusqu'à 185 milliards de dollars aux Américains.

"Le ministère des transports estime maintenant que les économies initiales sur les coûts technologiques sont plus importantes, mais il estime également que les pertes en termes d'économies de carburant sont encore plus importantes", a déclaré Jason Schwartz, directeur juridique de l'Institut pour l'intégrité des politiques de l'université de New York.

"Quant à savoir à quelle vitesse les économies initiales s'évaporeront face à l'augmentation des dépenses à la pompe à essence, c'est en effet très rapide", a-t-il ajouté.

Les acheteurs de voitures bénéficiant d'un financement à long terme pourraient ne pas ressentir les avantages à court terme, car les économies réalisées à l'achat seraient étalées dans le temps, parallèlement à l'augmentation des factures de carburant.

"Dès le premier jour de conduite, l'utilisation de leur voiture moins efficace coûtera plus cher aux consommateurs: plus d'argent pour l'essence, plus d'argent pour les réparations, plus de temps perdu à pomper de l'essence", a-t-il déclaré.

LA MAISON BLANCHE DÉFEND LES RÉDUCTIONS L'administration Trump a présenté la proposition de réduction de la consommation de carburant comme un coup de pouce à l'industrie automobile et un avantage pour les consommateurs, car elle pourrait permettre le retour de véhicules moins économes en carburant, tels que les breaks , un élément essentiel des voyages en famille dans les années 1970 et 1980.

Elle a critiqué les normes de M. Biden, estimant qu'elles imposaient davantage de véhicules électriques, plus coûteux, que les constructeurs automobiles américains ont eu du mal à produire de manière rentable à grande échelle.

Parmi les principaux bénéficiaires de la proposition figurent les constructeurs automobiles américains Ford F.N et GM GM.N , ainsi que la société européenne Stellantis

STLAM.MI , qui produit des véhicules sous les marques Chrysler, Dodge et Ram aux États-Unis, selon l'analyse de la NHTSA.

L'administration a déclaré que les estimations des coûts à long terme, y compris les prix des carburants, étaient plus spéculatives et que son analyse coûts-avantages ne prenait pas en compte les coûts d'entretien.

"Dans le cadre de notre proposition, les propriétaires de véhicules initiaux économiseront davantage au départ par rapport aux coûts du carburant. En outre, ce calcul des économies ne tient pas compte des économies réalisées grâce à la réduction des amendes [en cas de non-respect des normes CAFE plus strictes]", a déclaré un porte-parole de la NHSTA.

LES SCIENTIFIQUES CONTESTENT L'ANALYSE

Dave Cooke, scientifique principal pour le programme de transport propre de l'Union of Concerned Scientists, a déclaré qu'il pensait que la proposition équivalait à un coup financier pour les consommateurs.

"Elle montre que les consommateurs paieront davantage en coûts de carburant à vie qu'ils n'économiseront en coûts technologiques à partir de l'année modèle 2027 dans chacun de leurs trois scénarios alternatifs (scénarios) par rapport aux normes originales de Biden", a-t-il déclaré à propos de l'analyse de la NHTSA.

Il a également reproché à l'analyse de l'administration d'omettre les avantages financiers perdus associés à l'augmentation de la pollution des gaz d'échappement et des émissions de gaz à effet de serre.

L'analyse de la NHTSA a montré que la proposition augmenterait les émissions de dioxyde de carbone des véhicules d'environ 5 % par rapport aux normes Biden. Selon l'EPA, le transport est la principale source d'émissions de dioxyde de carbone aux États-Unis.

M. Trump a qualifié le réchauffement climatique d'"escroquerie" et a retiré les États-Unis des efforts internationaux de lutte contre ce phénomène.

L'EPA a déclaré que son administrateur, Lee Zeldin, avait fait de la revitalisation de l'industrie automobile américaine l'une de ses priorités.

"L'EPA s'est engagée à tenir cette promesse et à donner le choix aux consommateurs par le biais d'une réglementation relevant de sa compétence", a déclaré l'agence dans un communiqué.

Les analystes d'Edmunds, un guide de recherche pour les acheteurs de voitures, ont déclaré qu'il était peut-être trop tôt pour prévoir à quelle vitesse les économies initiales prévues sur les véhicules pourraient être compensées par des coûts de carburant plus élevés. Edmunds a déclaré à Reuters que les cycles de développement des produits sont généralement planifiés des années à l'avance, de sorte que tout impact significatif prendrait un certain temps à se matérialiser.