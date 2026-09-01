L'association thérapeutique d'AstraZeneca contre le cancer du poumon se révèle prometteuse dans le cadre d'une étude avancée

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AstraZeneca AZN.L a annoncé mardi qu’un essai clinique chinois de phase avancée portant sur une association de ses médicaments anticancéreux Tagrisso et Orpathys avait permis d’améliorer de manière significative la survie sans progression lorsqu’ils étaient administrés en traitement de première intention pour un type de cancer du poumon.