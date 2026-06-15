L'association maritime BIMCO indique que les transits dans le détroit d'Ormuz restent très risqués

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'association maritime BIMCO a déclaré lundi qu'elle considérait toujours que le transit par le détroit d'Ormuz présentait un risque très élevé pour les navires à l'heure actuelle.
Le BIMCO a ajouté que la situation sécuritaire pour le secteur maritime restait instable et que la menace des mines dans le détroit d'Ormuz était préoccupante.
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