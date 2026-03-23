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L'Association japonaise du pétrole recherche des options d'approvisionnement en pétrole brut en Amérique du Nord
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 09:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, écrit à travers; change les mots-clés des médias à IRAN-CRISIS/JAPAN-PÉTROLE)

Le président de l'Association japonaise du pétrole, Shunichi Kito, a déclaré lundi que l'Amérique du Nord était une source potentielle d'approvisionnements alternatifs en pétrole brut, l'Équateur, la Colombie et le Mexique étant cités comme des options possibles.

Les acheteurs de pétrole d'autres pays, y compris du Japon, cherchent des solutions pour remplacer les livraisons des pétroliers bloqués dans la région du Golfe en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran et de la fermeture du détroit d'Ormuz qui s'en est suivie.

Les prix du pétrole ont grimpé à plus de 100 dollars le baril alors que le détroit, une voie importante pour l'approvisionnement mondial en pétrole et en GNL, reste fermé. En outre, l'administration Trump a temporairement levé les sanctions sur l'achat de pétrole russe et iranien qui est actuellement bloqué en mer afin d'atténuer la crise d'approvisionnement .

Il n'est pas prévu dans l'immédiat que le Japon importe du pétrole d'Iran ou de Russie, à l'exception du projet Sakhaline 2, a déclaré Shunichi Kito. Il est également président du deuxième raffineur de pétrole du Japon, Idemitsu Kosan 5019.T .

Toutefois, Shunichi Kito a déclaré que le Japon devrait investir dans la production de pétrole brut en Alaska afin de diversifier les approvisionnements, car les livraisons en provenance de cette région pourraient être envoyées directement au Japon, évitant ainsi les principaux goulets d'étranglement.

Lors de sa visite aux États-Unis la semaine dernière, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a déclaré que les deux pays avaient convenu de stimuler la production d'énergie aux États-Unis, le Japon envisageant également de stocker du pétrole américain pour diversifier l'approvisionnement.

Le Japon importe plus de 90 % de son pétrole du Moyen-Orient et si la situation continue de se dégrader, le gouvernement devrait envisager de libérer davantage de pétrole de ses stocks stratégiques, a déclaré Shunichi Kito, alors que le Japon a commencé à puiser dans ses réserves la semaine dernière.

L'Agence internationale de l'énergie consulte les gouvernements d'Asie et d'Europe sur la possibilité de libérer davantage de pétrole stocké "si nécessaire" en raison de la guerre contre l'Iran, a déclaré lundi le directeur exécutif Fatih Birol.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

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