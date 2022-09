L'association internationale de la gestion alternative renouvelle son bureau

(NEWSManagers.com) - L'association internationale des gestionnaires alternatifs (AIMA) a renouvelé son bureau à la tête duquel le président Karl Wachter, directeur juridique de Magnetar Capital, a été réélu pour un mandat de deux ans. Jack Inglis reste directeur général de l'AIMA. Sept nouveaux membres ont rejoint le bureau qui en compte 21 au total : Andrew Fong (président en Asie de Balyasny Asset Management), Helene Glotzer (directrice juridique de Bridgewater Associates), Matthew Feldmann (associé de Clifford Chance), Declan O'Sullivan (associé chez Dechert), Joe Wiggins (global alternative funds leader chez PwC), Belle Kaura (directrice conformité de Third Eye Capital) et Tom Barton (directeur des opérations de Trovio Group). Ils remplacent des représentants d'abrdn, Clifford Chance, Clerkin Lynch, PwC et Nanuk Asset Management.