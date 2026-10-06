L'association de médicaments contre les cancers du sang développée par Genmab et AbbVie réduit le risque de progression de la maladie ou de décès dans le cadre d'une étude de phase avancée

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(Ajout d'un commentaire d'analyste au point 3)

par Sahil Pandey

La société danoise de biotechnologie Genmab GMAB.CO et le laboratoire pharmaceutique américain AbbVie ABBV.N ont annoncé lundi que leur traitement combiné destiné aux patients nouvellement diagnostiqués avec un type de lymphome avait réduit le risque de progression de la maladie ou de décès lors d'une étude de phase avancée.

Les actions de Genmab GMAB.O , cotées aux États-Unis, ont progressé d’environ 1,04 % en séance prolongée. Cellesd’AbbViesont restées stables.

* L’étude a évalué l’epcoritamab en association avec le protocole R-CHOP chez des patients nouvellement diagnostiqués atteints d’un lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL), le type le plus courant de lymphome non hodgkinien

* Cette association a réduit de 51 % le risque de progression de la maladie ou de décès chez les patients nouvellement diagnostiqués, par rapport au R-CHOP seul, ont indiqué les sociétés

* Emily Field, analyste chez Barclays, a déclaré que ce résultat constituait une solide validation de l’epcoritamab dans le traitement de première intention du LDGCB, qui représente la plus grande opportunité commerciale pour ce médicament

* L’epcoritamab, développé conjointement par Genmab et AbbVie, est un traitement immunothérapeutique qui aide les lymphocytes T de l’organisme à attaquer les cellules cancéreuses, tandis que le R-CHOP est actuellement proposé comme traitement de référence pour les patients atteints de LDGCB

* Les sociétés ont précisé que cet essai constituait la première étude de phase avancée portant sur une association d’anticorps bispécifiques permettant d’améliorer significativement la survie sans progression — c’est-à-dire la durée pendant laquelle les patients vivent sans aggravation de leur cancer — dans le traitement de première intention du LDGCB

* Elles ont précisé que le profil de sécurité de cette association était globalement conforme aux profils de sécurité connus de l’epcoritamab et du R-CHOP

* L’epcoritamab n’a pas encore été approuvé pour les patients qui viennent d’être diagnostiqués et qui n’ont pas encore reçu de traitement préalable