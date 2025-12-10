L'association allemande VCI prévoit une stagnation de l'industrie chimique en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations de fond aux paragraphes 5, 7 et 8, des commentaires du président aux paragraphes 4 et 6) par Ozan Ergenay et Anastasiia Kozlova

Le groupe de pression allemand des produits chimiques VCI s'attend à ce que les commandes et les ventes stagnent l'année prochaine, entravées par des coûts de production non compétitifs, une grande incertitude réglementaire et un processus d'approbation lent.

L'association, qui représente environ 2 300 entreprises, a déclaré que les revenus de l'industrie chimique et pharmaceutique ont chuté de 1 % pour atteindre 220 milliards d'euros (256,26 milliards de dollars) en 2025.

Le secteur chimique, troisième industrie du pays employant environ un demi-million de personnes, est également confronté à une pression croissante due aux lourdeurs bureaucratiques et à la stagnation de l'économie, aggravée par les droits de douane américains sur les produits importés. "Je ne pense pas que certaines mesures auront un effet significatif à court terme, mais si nous ne commençons pas aujourd'hui, nous serons de retour ici à la fin de 2026 et nous demanderons en 2027 si nous verrons un impact", a déclaré Markus Steilemann, président du VCI et directeur général de Covestro

1COV.DE , lors d'un appel avec des journalistes en réponse à une question sur les efforts du gouvernement pour stimuler l'économie . L'Allemagne a introduit une série de mesures fiscales, , dont un fonds d'infrastructure de 500 milliards d'euros et un programme d'allègement fiscal de 46 milliards d'euros pour soutenir les entreprises jusqu'en 2029.

La concurrence de la Chine s'est intensifiée, l'Europe devenant un marché d'exportation plus attrayant après la tourmente des tarifs douaniers américains.

"On peut envisager des mesures de protection à court terme, mais en fin de compte, nous avons besoin d'un cadre en Europe et en Allemagne où les entreprises peuvent opérer de manière compétitive", a déclaré M. Steilemann lorsqu'il a été interrogé sur la concurrence chinoise.

L'INDUSTRIE FACE À UNE TEMPÊTE PARFAITE

La crise du secteur chimique se reflète également dans les chiffres de l'emploi, avec une diminution de 2 400 personnes, soit 0,5 %, travaillant dans l'industrie chimique et pharmaceutique cette année, selon un communiqué du VCI.

"L'industrie envoie un S.O.S. et 2025 a été une fois de plus très difficile pour notre secteur, et les perspectives ne s'améliorent pas", a déclaré M. Steilemann dans le communiqué.

"Nous devons faire face à des vérités inconfortables et regarder vers l'avenir. Transformer notre économie en un avenir compétitif et prospère exigera beaucoup de nous. Ce sera un chemin difficile, mais nous devons l'emprunter, avec les efforts combinés de la politique, des entreprises et de la société", a-t-il ajouté.

(1 dollar = 0,8585 euro)