Nicox,société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd'hui que, dans le contexte de la crise sanitaire et compte tenu des mesures adoptées par le Gouvernement pour freiner sa propagation, en particulier les mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements et les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, Mr Michele Garufi, Président Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil d'administration du 26 février 2021 a décidé que l'Assemblée Générale Ordinaire et l'Assemblée Générale Extraordinaire se tiendront exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. Compte tenu des difficultés techniques, liés notamment à l'authentification préalable ou en séance des actionnaires, il n'a pas été mis en place de dispositif de participation à l'Assemblée Générale Ordinaire et à l'Assemblée Générale Extraordinaire par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'Assemblée Générale Ordinaire, suivie de l'Assemblée Générale Extraordinaire, se tiendront le mercredi 14 avril 2021 à 14 heures (heure de Paris, France) au siège social de la Société. L'ordre du jour reste inchangé. L'Assemblée Générale Ordinaire et l'Assemblée Générale Extraordinaire seront retransmises en direct et en différé en format audio sur le site internet de la Société www.nicox.com.