Montrouge, France, le 10 avril (22 h 00 CEST) 2020

L'Assemblée Générale Mixte du 20 avril 2020 se tiendra à huis-clos en raison de la pandémie de COVID-19

DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345 - NASDAQ : DBVT), société biopharmaceutique française, annonce aujourd'hui la tenue à huis-clos de son Assemblée Générale Mixte le lundi 20 avril 2020 à 08h30 (heure de Paris).

La Société attache une grande importance à la sécurité de tous les actionnaires et celle de ses employés. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et dans le respect des consignes sanitaires du gouvernement visant à lutter contre la propagation du coronavirus en limitant les rassemblements collectifs, le Conseil d'administration a décidé de tenir l'Assemblée générale du 20 avril 2020 hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

DBV Technologies invite donc ceux de ses actionnaires qui avaient prévu de se rendre à son assemblée générale annuelle à choisir parmi l'une des options suivantes : donner pouvoir au président de l'assemblée, voter par correspondance par voie électronique via la plateforme sécurisée Votaccess ou en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet et téléchargeable sur le site de la Société, https://www.dbv-technologies.com/fr/ . Ces modalités de vote et d'accès à la plateforme Votaccess sont décrites précisément dans l'avis de convocation publié le 3 avril 2020 au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) et dans un journal d'annonces légales (JAL). Cet avis est également consultable sur le site Internet de la société dans la rubrique Investisseurs & Presse: https://www.dbv-technologies.com/fr/investor-relations/financial-information/annual-reports/ .

Veuillez noter que les actionnaires qui souhaiteraient poser des questions écrites peuvent les envoyer par email à l'adresse investors@dbv-technologies.com , accompagné de l'attestation d'inscription en compte. Ces questions pourront être reçues jusqu'au vendredi 17 avril 2020, 15 heures (heure de Paris).

Lundi 20 avril 2020, à compter de 8h30 (heure de Paris), l'Assemblée fera l'objet d'une retransmission en direct en format audio sur le site de la Société https://www.dbv-technologies.com/fr/ dans la rubrique « Evènements et Présentations » Les résultats des votes sur les résolutions soumises au vote de l'assemblée y seront également présentés sur la base des votes par correspondance et des pouvoirs au président reçus par la Société Générale Securities Services jusqu'au vendredi 17 avril 2020, 15 heures (heure de Paris) inclus.

Les actionnaires pourront également avoir accès à la retransmission en différé de l'Assemblée sur le site de la Société pendant les trois mois suivant la tenue de l'Assemblée Générale.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin®, une plateforme technologique exclusive avec de vastes champs d'applications potentielles en immunothérapie. Viaskin utilise l'immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT(TM), qui est la méthode développée par DBV Technologies pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats non invasifs, la société s'attache à transformer la prise en charge des patients souffrant d'une allergie alimentaire. Les programmes de DBV Technologies relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques sur Viaskin Peanut et Viaskin Milk, ainsi que le développement préclinique de Viaskin Egg. DBV Technologies réalise également une étude clinique de preuve de concept sur l'homme de Viaskin Milk pour le traitement de l'œsophagite à éosinophiles et continue d'explorer les applications potentielles de sa plateforme dans le domaine de la vaccination et d'autres maladies immunes. DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge (France), des bureaux à Bagneux (France) et des structures opérationnelles en Amérique du Nord à Summit, NJ et New York, NY. Les actions de la société sont négociées sur le segment B d'Euronext Paris (mnémonique : DBV - ISIN : FR0010417345), font partie de l'indice SBF120 et sont également négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous la forme d'American Depositary Shares (chacune représentant la moitié d'une action ordinaire) (mnémonique : DBVT).

Contact Relations investisseurs de DBV

Sara Blum Sherman

Directrice, Relations et Stratégie Investisseurs

+1 212 271-0740

sara.sherman@dbv-technologies.com

Contact Média de DBV

Joe Becker

Vice-Président, Communications internationales Corporate

+1-646-650-3912

joseph.becker@dbv-technologies.com

