L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTAORDINAIRE DU 28 DÉCEMBRE 2020 VALIDE L'OPÉRATION DE DÉSENDETTEMENT DU GROUPE

L'assemblée générale extraordinaire de la société Europlasma s'est tenue ce jour, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Le nombre d'actionnaires ayant voté par correspondance ou ayant donné pouvoir ont réuni 667.765 actions sur les 10.449.231 actions formant le capital social et ayant le droit de vote, soit 6,391%.

Compte tenu de la désignation de la société AJILINK VIGREUX, représentée par Maître Sébastien VIGREUX, en qualité de mandataire ad hoc, les droits de vote attachés aux 1.944.543 actions manquantes pour atteindre le quorum requis ont été exercés par le mandataire ad hoc, conformément aux termes de la mission confiée par l'ordonnance du 7 décembre 2020, de sorte que le quorum atteint s'est élevé au quart des 10.449.231 actions ayant droit de vote, soit 2.612.308 actions. Le quorum requis ayant été atteint, l'assemblée générale extraordinaire a pu être régulièrement constituée.

Le vote des résolutions a été réalisé sur la base des formulaires de vote par correspondance et de procuration reçus par la Société ainsi que des droits de vote attachés aux actions des actionnaires représentés par le mandataire ad hoc qui ont été exercés à raison de deux tiers de votes positifs et d'un tiers de votes négatifs conformément aux termes de la mission confiée par l'o