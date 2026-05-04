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L'assemblée générale annuelle de RWE approuve un dividende de 1,20 EUR par action pour l'exercice 2025
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 11:12

L'Assemblée générale annuelle de RWE s'est tenue en visioconférence à Essen. Les actionnaires ont approuvé à une large majorité la proposition du Directoire et du Conseil de surveillance de verser un dividende de 1,20 EUR par action pour l'exercice 2025. Cela représente une augmentation de 0,10 EUR par rapport à l'exercice précédent et marque la troisième hausse consécutive du dividende. Le versement sera effectué le 6 mai 2026. Le dividende augmentera de 10 % par an au cours des prochaines années.

Les actionnaires ont également approuvé à une large majorité les autres points à l'ordre du jour. Il s'agissait notamment de la révocation du Directoire et du Conseil de surveillance, de la nomination du commissaire aux comptes, de l'approbation du rapport sur les rémunérations et du renouvellement de l'autorisation de rachat d'actions propres.

Sandra Bossemeyer, Matthias Dürbaum, Reiner van Limbeck, Dagmar Paasch, Dirk Schumacher et Michael Vassiliadis ont été reconduits au Conseil de surveillance pour un nouveau mandat.

À l'issue de l'Assemblée générale annuelle, Michael Vassiliadis a été réélu vice-président.

Au total, les votes d'environ 438 millions d'actions ont été exprimés, soit 58,90 % du capital social donnant droit de vote (contre 53,66 % l'année précédente).

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