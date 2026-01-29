L'Asie interrompt sa série technologique, l'or continue de grimper

Les marchés boursiers asiatiques ont repris leur souffle jeudi, les résultats mitigés du secteur technologique incitant à la prudence avant les résultats d'Apple, tandis que le dollar semblait fragile malgré le soutien verbal des responsables américains et européens. L'or et l'argent ont atteint des sommets historiques, les investisseurs continuant à se ruer sur les actifs physiques, et les prix du pétrole ont atteint un sommet de quatre mois, alors que le président américain Donald Trump a mis en garde l'Iran contre d'éventuelles attaques s'il ne concluait pas un accord sur les armes nucléaires. La Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux d'intérêt comme prévu, tandis que le président Jerome Powell a parlé d'une perspective économique "en nette amélioration" et d'un large soutien au sein du comité pour une pause. Powell n'a pas voulu dire s'il resterait gouverneur après son départ de la présidence en mai, étant donné les efforts de Trump pour faire pression sur la Fed afin qu'elle procède à des réductions plus agressives. Les investisseurs ont réagi en réduisant encore les chances d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire d'ici avril à 26 %, le mois de juin étant considéré comme la prochaine fenêtre probable à 61 %. 0#USDIRPR Entre-temps, les investisseurs ont compté sur les bénéfices pour maintenir la demande d'actions et Samsung Electronics 005930.KS a semblé s'y conformer en triplant son bénéfice d'exploitation alors que la course à la capacité d'intelligence artificielle a fait grimper les prix des puces. Pourtant, avec tant d'éléments déjà pris en compte, les actions sud-coréennes .KS11 ont glissé de 1,2 %, après avoir déjà gagné 21 % depuis le début du mois. Le marché taïwanais .TWII , fortement axé sur la technologie, a augmenté de près de 14 % au cours de la même période. Le Nikkei japonais .N225 a légèrement baissé de 0,1%, après avoir été freiné par les fluctuations du yen et une forte hausse des rendements obligataires au Japon. L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a baissé de 0,6%. En Europe, les contrats à terme EUROSTOXX 50 STXEc1 et FTSE FFIc1 ont baissé de 0,2%, tandis que les contrats à terme DAX FDXc1 ont baissé de 0,1%. CAPEX IA ET BÉNÉFICES A Wall Street, les contrats à terme du S&P 500 ESc1 ont baissé de 0,2 % et ceux du Nasdaq NQc1 ont perdu 0,1 %, la déception concernant Microsoft MSFT.O s'opposant aux bonnes prévisions de Meta META.O . Les actions de Microsoft ont chuté de 6,5 % dans les échanges prolongés, car on craint que ses dépenses massives en capital ne soient pas suffisamment rentables pour justifier sa valorisation élevée. Pourtant, Meta a levé ses perspectives de revenus et de dépenses en capital pour 2026, ce qui a fait grimper ses actions de 8 % après les heures de transactions et a ajouté environ 140 milliards de dollars à sa valeur de marché. "Un thème commun à META et MSFT est l'augmentation des dépenses d'investissement par rapport aux prévisions, ce qui indique une dynamique à la hausse pour les dépenses d'IA", ont noté les analystes de JPMorgan. La différence, ont-ils ajouté, est que Meta a également fortement augmenté ses perspectives de revenus pour 2026, dépassant largement les attentes du marché. Tous les regards étaient maintenant tournés vers les résultats d'Apple AAPL.O , où JPMorgan s'attendait à ce que les bénéfices dépassent le consensus grâce à une demande plus forte pour l'iPhone 17 et à une croissance plus lente des dépenses. La banque a relevé son objectif de cours pour la fin de l'année 2026 à 315 dollars, contre 305 dollars auparavant. Sur les marchés des changes, le dollar était sur la défensive, les investisseurs se protégeant contre l'incertitude de la politique américaine et la montagne de dettes qui ne cesse de croître. Les commentaires officiels n'ont apporté qu'un soutien limité. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent , a insisté sur le fait que l'administration privilégiait toujours une politique de "dollar fort" après que Trump ait semblé tolérer une monnaie plus faible. Les dirigeants européens ont exprimé leur inquiétude face à la chute du dollar, tandis que les responsables de la Banque centrale européenne ont suggéré qu'une forte hausse de l'euro pourrait justifier une réduction des taux d'intérêt. L'euro a encore gagné 0,2% à 1,1973 EUR=EBS , tandis que le dollar a perdu 0,4% sur le franc suisse à 0,7657 CHF= . Il a également baissé de 0,3% sur le yen japonais à 152,97 JPY=EBS . "Une faiblesse accrue du dollar augmenterait la probabilité que la BCE et d'autres banques centrales réduisent leurs taux d'intérêt, et que les marchés émergents répètent leur surperformance de l'année dernière", a déclaré Jack Allen-Reynolds, économiste chez Capital Economics. La baisse du dollar a encore encouragé la demande d'actifs tangibles, l'or, l'argent et le cuivre étant tous en hausse. L'or a augmenté de 1,8 % à 5 485 dollars l'once XAU= , ce qui porte ses gains à 27 % pour le mois en cours. GOL/ Les prix du pétrole ont prolongé leur récente hausse sur les inquiétudes concernant une action militaire américaine contre l'Iran qui pourrait entraver l'approvisionnement mondial. O/R Le Brent LCOc1 a augmenté de 0,6% à 68,80 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a augmenté de 0,7% à 63,65 dollars le baril.