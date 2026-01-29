 Aller au contenu principal
L'Asie interrompt sa série technologique, l'or continue de grimper
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 03:00

Les marchés boursiers
asiatiques ont repris leur souffle jeudi, les résultats mitigés
du secteur technologique incitant à la prudence avant les
résultats d'Apple, tandis que le dollar semblait fragile malgré
le soutien verbal des responsables américains et européens.
    L'or et l'argent ont atteint des sommets historiques, les
investisseurs continuant à se ruer sur les actifs physiques, et
les prix du pétrole ont atteint un sommet de quatre mois, alors
que le président américain Donald Trump  a mis en garde
l'Iran contre d'éventuelles attaques  s'il ne concluait
pas un accord sur les armes nucléaires.
    La Réserve fédérale américaine  a maintenu ses taux
d'intérêt comme prévu, tandis que le président Jerome Powell a
parlé d'une perspective économique "en nette amélioration" et
d'un large soutien au sein du comité pour une pause. 
    Powell  n'a pas voulu dire s'il resterait gouverneur
après son départ de la présidence en mai, étant donné les
efforts de Trump pour faire pression sur la Fed afin qu'elle
procède à des réductions plus agressives.
    Les investisseurs ont réagi en réduisant encore les chances
d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire d'ici
avril à 26 %, le mois de juin étant considéré comme la prochaine
fenêtre probable à 61 %.  0#USDIRPR 
    Entre-temps, les investisseurs ont compté sur les bénéfices
pour maintenir la demande d'actions et Samsung Electronics
  005930.KS  a semblé s'y conformer en triplant son
bénéfice d'exploitation alors que la course à la capacité
d'intelligence artificielle a fait grimper les prix des puces.
    Pourtant, avec tant d'éléments déjà pris en compte, les
actions sud-coréennes  .KS11  ont glissé de 1,2 %, après avoir
déjà gagné 21 % depuis le début du mois. Le marché taïwanais
 .TWII , fortement axé sur la technologie, a augmenté de près de
14 % au cours de la même période.
    Le Nikkei japonais  .N225  a légèrement baissé de 0,1%,
après avoir été freiné par les fluctuations du yen et une forte
hausse des rendements obligataires au Japon. L'indice MSCI des
actions de la région Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a
baissé de 0,6%.
    En Europe, les contrats à terme EUROSTOXX 50  STXEc1  et
FTSE  FFIc1  ont baissé de 0,2%, tandis que les contrats à terme
DAX  FDXc1  ont baissé de 0,1%.
    
    CAPEX IA ET BÉNÉFICES
    A Wall Street, les contrats à terme du S&P 500  ESc1  ont
baissé de 0,2 % et ceux du Nasdaq  NQc1  ont perdu 0,1 %, la
déception concernant Microsoft  MSFT.O  s'opposant aux bonnes
prévisions de Meta  META.O .
    Les actions de Microsoft  ont chuté de 6,5 % dans les
échanges prolongés, car on craint que ses dépenses massives en
capital ne soient pas suffisamment rentables pour justifier sa
valorisation élevée.
    Pourtant, Meta a levé  ses perspectives de revenus et
de dépenses en capital pour 2026, ce qui a fait grimper ses
actions de 8 % après les heures de transactions et a ajouté
environ 140 milliards de dollars à sa valeur de marché.
    "Un thème commun à META et MSFT est l'augmentation des
dépenses d'investissement par rapport aux prévisions, ce qui
indique une dynamique à la hausse pour les dépenses d'IA", ont
noté les analystes de JPMorgan.
    La différence, ont-ils ajouté, est que Meta a également
fortement augmenté ses perspectives de revenus pour 2026,
dépassant largement les attentes du marché.
    Tous les regards étaient maintenant tournés vers les
résultats d'Apple  AAPL.O , où JPMorgan s'attendait à ce que les
bénéfices dépassent le consensus grâce à une demande plus forte
pour l'iPhone 17 et à une croissance plus lente des dépenses. La
banque a relevé son objectif de cours pour la fin de l'année
2026 à 315 dollars, contre 305 dollars auparavant.
    Sur les marchés des changes, le dollar était sur la
défensive, les investisseurs se protégeant contre l'incertitude
de la politique américaine et la montagne de dettes qui ne cesse
de croître.
    Les commentaires officiels n'ont apporté qu'un soutien
limité. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent ,
a insisté sur le fait que l'administration privilégiait toujours
une politique de "dollar fort" après que Trump ait semblé
tolérer une monnaie plus faible.
    Les dirigeants européens  ont exprimé leur inquiétude
face à la chute du dollar, tandis que les responsables de la
Banque centrale européenne  ont suggéré qu'une forte
hausse de l'euro pourrait justifier une réduction des taux
d'intérêt.
    L'euro a encore gagné 0,2% à 1,1973  EUR=EBS , tandis que le
dollar a perdu 0,4% sur le franc suisse à 0,7657  CHF= . Il a
également baissé de 0,3% sur le yen japonais à 152,97  JPY=EBS .
    "Une faiblesse accrue du dollar augmenterait la probabilité
que la BCE et d'autres banques centrales réduisent leurs taux
d'intérêt, et que les marchés émergents répètent leur
surperformance de l'année dernière", a déclaré Jack
Allen-Reynolds, économiste chez Capital Economics.
    La baisse du dollar a encore encouragé la demande d'actifs
tangibles, l'or, l'argent et le cuivre étant tous en hausse.
L'or a augmenté de 1,8 % à 5 485 dollars l'once  XAU= , ce qui
porte ses gains à 27 % pour le mois en cours.  GOL/  
    Les prix du pétrole ont prolongé leur récente hausse sur les
inquiétudes concernant une action militaire américaine contre
l'Iran qui pourrait entraver l'approvisionnement mondial.  O/R 
    Le Brent  LCOc1  a augmenté de 0,6% à 68,80 dollars le
baril, tandis que le brut américain  CLc1  a augmenté de 0,7% à
63,65 dollars le baril.

Valeurs associées

APPLE
256,4400 USD NASDAQ -0,71%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 994,00 USD LME +0,11%
EUR/USD SPOT
1,1973 USD Six - Forex 1 +0,13%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS
669,8400 USD NASDAQ -0,47%
MICROSOFT
482,1800 USD NASDAQ +0,33%
Nikkei 225
53 274,71 Pts Six - Forex 1 -0,16%
Or
5 538,16 USD Six - Forex 1 +2,25%
Pétrole Brent
69,00 USD Ice Europ +0,38%
Pétrole WTI
63,84 USD Ice Europ +0,50%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
TAIEX
32 595,26 Pts Six - Forex 1 -0,64%
USD/CHF SPOT
0,7665 Six - Forex 1 -0,26%
USD/JPY SPOT
153,1120 Six - Forex 1 -0,21%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
