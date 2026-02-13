 Aller au contenu principal
L'ART rejette la seconde proposition tarifaire d'ADP
Le groupe ADP fait part de la décision de l'Autorité de Régulation des Transports (ART) portant refus d'homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires d'Aéroports de Paris pour la période tarifaire du 1er avril 2026 au 31 mars 2027.

Aussi, les tarifs en vigueur depuis le 1er avril 2025 demeureront applicables pour cette période, hormis les tarifs de la redevance d'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite dont la hausse de 15% avait été homologuée le 16 décembre 2025.

Le groupe aéroportuaire rappelle qu'après un premier refus en décembre dernier par l'ART, il lui avait notifié une seconde proposition le 15 janvier, portant notamment sur un gel tarifaire en moyenne, sans nouvelle consultation des usagers.

Cette nouvelle proposition tarifaire correspondait à une reconduction des tarifs pour la période tarifaire 2025, à l'exception de la redevance par passager, pour laquelle l'écart entre les faisceaux "Domestique / Schengen" et "Autre international" était réduit.

