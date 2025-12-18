 Aller au contenu principal
L'ART refuse la proposition tarifaire du Groupe ADP
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 07:24

Le Groupe ADP fait part du refus par l'Autorité de Régulation des Transports (ART) d'homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires d'Aéroports de Paris pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, qui portaient une augmentation de 1,5%.

Le groupe aéroportuaire prépare d'ores-et-déjà une nouvelle proposition tarifaire qu'il soumettra au régulateur au plus tard le 16 janvier. Le régulateur disposera lui-même d'un mois, à compter de la date effective de notification des nouveaux tarifs par ADP, pour y donner suite.

L'ART a en revanche homologué l'augmentation de 15% des tarifs de la redevance d'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite. A défaut d'homologation, les tarifs en vigueur depuis le 1er avril 2025 demeureront applicables.

Valeurs associées

ADP
128,800 EUR Euronext Paris -0,54%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés.

