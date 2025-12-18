L'ART refuse la proposition tarifaire du Groupe ADP
Le groupe aéroportuaire prépare d'ores-et-déjà une nouvelle proposition tarifaire qu'il soumettra au régulateur au plus tard le 16 janvier. Le régulateur disposera lui-même d'un mois, à compter de la date effective de notification des nouveaux tarifs par ADP, pour y donner suite.
L'ART a en revanche homologué l'augmentation de 15% des tarifs de la redevance d'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite. A défaut d'homologation, les tarifs en vigueur depuis le 1er avril 2025 demeureront applicables.
Valeurs associées
|128,800 EUR
|Euronext Paris
|-0,54%
