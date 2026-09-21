L'arrivée d'un concurrent générique du Somatuline fait vaciller Ipsen

Ipsen connaît un début de semaine mouvementé à la Bourse de Paris (-6,61%, à 145,60 euros) pénalisé par l'approbation, par les autorités sanitaires américaines, et le lancement immédiat d'un produit concurrent du Somatuline.

Vendredi soir, Amneal Pharmaceuticals a annoncé que la Food & Drug Administration (FDA) avait approuvé son injection de Lanréotide dans une seringue préremplie, monodose et stérile. Ce produit a obtenu la désignation de médicament générique concurrentiel.

La société américaine précise que son produit en injection est indiqué dans le traitement de l'acromégalie, les tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques (TNE-GEP) avancées, et le syndrome carcinoïde. Il aide à contrôler les taux d'hormones dans l'acromégalie, améliore la survie sans progression chez les patients éligibles atteints de TNE-GEP, et réduit le besoin de traitement de secours chez les patients atteints du syndrome carcinoïde.

En outre, Amneal a indiqué disposer de capacités de fabrication internes dédiées et à grande échelle pour son Lanréotide.

Selon Iqvia, une multinationale américaine spécialisée dans le traitement des données de santé, les ventes annuelles aux Etats-Unis de Somatuline pour la période de 12 mois se terminant en juillet 2026 se sont élevées à 983 millions de dollars.

Au premier semestre 2026, les ventes de Somatuline ont généré environ 30% du chiffre d'affaires total d'Ipsen.

L'avis des analystes

Selon Jefferies, bien que cette arrivée ait été intégrée aux prévisions 2026, la banque d'investissement américaine estime qu'elle fait peser un risque sur les attentes 2027, en particulier si les données hebdomadaires de lancement sont solides.

Les analystes s'inquiètent également à plus long terme pour Ipsen si la prochaine étude de Camurus montre que son produit, le CAM-2029, est supérieur à Somatuline, ce qui pourrait entraîner une baisse d'environ 10% des estimations de bénéfices du consensus pour 2028-2029.

Jefferies termine en indiquant que les difficultés ne disparaîtront pas avec l'arrivée du générique sur le marché. Le suivi des indicateurs de lancement sera déterminant, de même que l'approvisionnement et la production.

Jefferies reste à sous-performance sur le titre Ipsen, avec un objectif de cours de 135 euros.

Pour RBC Capital, les analystes soulignent que la dose du générique concurrent du Somatuline représente environ 60% du volume de Somatuline selon Iqvia.

La banque canadienne estime que le calendrier du lancement d'Amneal est globalement conforme aux attentes et les prévisions d'Ipsen intègrent déjà ce lancement.

L'avis est à surperformance, avec une cible de 148 euros.