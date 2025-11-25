L'arrêt de l'oléoduc Olympic de BP affecte l'approvisionnement en carburant des compagnies aériennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

BP creuse plus de 200 pieds de pipeline pour localiser la source de la fuite

*

Les grandes compagnies aériennes ajoutent des escales de ravitaillement aux vols en raison de la fermeture de l'oléoduc

*

Delta Air Lines et Alaska Airlines utilisent des camions-citernes pour compléter leur approvisionnement en carburant

(Ajout de la gouverneure de l'Oregon déclarant l'urgence en matière de carburant au paragraphe 6) par Nicole Jao

Le système Olympic Pipeline de BP BP.L est resté fermé lundi, alors que la compagnie et les autorités enquêtaient sur une fuite de carburant près d'Everett, Washington, tandis que les compagnies aériennes ont activé des plans d'urgence pour limiter les perturbations pendant la semaine de voyage de Thanksgiving, très chargée.

La fuite a été signalée pour la première fois le 11 novembre. BP a rétabli l'un des deux pipelines à l'est d'Everett qui avait été fermé afin de déterminer la source d'un certain déversement de produit. La ligne restaurée a été à nouveau fermée peu de temps après, interrompant les livraisons de produits raffinés sur le réseau.

"Plus de 200 pieds de pipeline ont été excavés à ce jour. Les équipes travaillent 24 heures sur 24 et continueront à travailler cette nuit", a déclaré BP dans un communiqué envoyé par courriel lundi. Le calendrier de remise en service de l'oléoduc n'est pas disponible, a précisé la compagnie, tandis que la quantité totale de produit qui a fui est toujours en cours d'évaluation.

Le système Olympic Pipeline, long de 400 miles, transporte des produits pétroliers raffinés, notamment de l'essence, du diesel et du kérosène, du nord de l'État de Washington jusqu'à l'Oregon.

En réponse à la fermeture du système, qui fournit normalement plus de 90 % des carburants de transport de l'Oregon aux terminaux de Portland en vue de leur distribution dans tout l'État, la gouverneure Tina Kotek a déclaré lundi l'état d'urgence en matière de carburants.

Elle a ordonné l'activation du plan de gestion des urgences de l'Oregon pour faire face à la situation, en coordination avec les départements de l'énergie et des transports de l'État.

La semaine dernière, le gouverneur de l'État de Washington, Bob Ferguson, a déclaré l'état d'urgence à la suite de la fermeture de l'oléoduc, qui a perturbé l'approvisionnement en kérosène de l'aéroport international de Seattle-Tacoma (Sea-Tac).

Les opérations à Sea-Tac n'ont pas connu de perturbations majeures, les compagnies aériennes se tournant vers des plans d'urgence, a déclaré un porte-parole. "Nous encourageons les voyageurs à rester en contact avec leur compagnie aérienne au sujet de leur vol spécifique."

PLANS D'URGENCE Les principales compagnies aériennes, dont Alaska Airlines

ALK.N et Delta Air Lines DAL.N , ont mis en place des plans pour minimiser l'impact surles vols pendant la semaine de voyage de Thanksgiving.

Delta a transporté du carburant supplémentaire par camions-citernes à Sea-Tac pour compléter les réserves de carburant et a ajouté des arrêts de ravitaillement à un certain nombre de vols intérieurs long-courriers au départ, a indiqué le transporteur dans une réponse envoyée par courrier électronique.

Alaska Airlines a acheminé du carburant sur les vols entrants à destination de Seattle et a étendu ses opérations de camionnage pour acheminer du carburant supplémentaire, en plus d'ajouter une escale de ravitaillement à environ une douzaine de vols par jour.

"Nous continuons à minimiser les impacts de la fuite de carburant de l'oléoduc Olympic. Nous ne prévoyons pas de perturbation de nos opérations à l'aéroport international de Seattle-Tacoma pendant la semaine de voyage de Thanksgiving", a déclaré Alaska Airlines dans un communiqué.