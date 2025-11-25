 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 693,13
+0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'arrêt de l'oléoduc Olympic de BP affecte l'approvisionnement en carburant des compagnies aériennes
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 04:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

BP creuse plus de 200 pieds de pipeline pour localiser la source de la fuite

*

Les grandes compagnies aériennes ajoutent des escales de ravitaillement aux vols en raison de la fermeture de l'oléoduc

*

Delta Air Lines et Alaska Airlines utilisent des camions-citernes pour compléter leur approvisionnement en carburant

(Ajout de la gouverneure de l'Oregon déclarant l'urgence en matière de carburant au paragraphe 6) par Nicole Jao

Le système Olympic Pipeline de BP BP.L est resté fermé lundi, alors que la compagnie et les autorités enquêtaient sur une fuite de carburant près d'Everett, Washington, tandis que les compagnies aériennes ont activé des plans d'urgence pour limiter les perturbations pendant la semaine de voyage de Thanksgiving, très chargée.

La fuite a été signalée pour la première fois le 11 novembre. BP a rétabli l'un des deux pipelines à l'est d'Everett qui avait été fermé afin de déterminer la source d'un certain déversement de produit. La ligne restaurée a été à nouveau fermée peu de temps après, interrompant les livraisons de produits raffinés sur le réseau.

"Plus de 200 pieds de pipeline ont été excavés à ce jour. Les équipes travaillent 24 heures sur 24 et continueront à travailler cette nuit", a déclaré BP dans un communiqué envoyé par courriel lundi. Le calendrier de remise en service de l'oléoduc n'est pas disponible, a précisé la compagnie, tandis que la quantité totale de produit qui a fui est toujours en cours d'évaluation.

Le système Olympic Pipeline, long de 400 miles, transporte des produits pétroliers raffinés, notamment de l'essence, du diesel et du kérosène, du nord de l'État de Washington jusqu'à l'Oregon.

En réponse à la fermeture du système, qui fournit normalement plus de 90 % des carburants de transport de l'Oregon aux terminaux de Portland en vue de leur distribution dans tout l'État, la gouverneure Tina Kotek a déclaré lundi l'état d'urgence en matière de carburants.

Elle a ordonné l'activation du plan de gestion des urgences de l'Oregon pour faire face à la situation, en coordination avec les départements de l'énergie et des transports de l'État.

La semaine dernière, le gouverneur de l'État de Washington, Bob Ferguson, a déclaré l'état d'urgence à la suite de la fermeture de l'oléoduc, qui a perturbé l'approvisionnement en kérosène de l'aéroport international de Seattle-Tacoma (Sea-Tac).

Les opérations à Sea-Tac n'ont pas connu de perturbations majeures, les compagnies aériennes se tournant vers des plans d'urgence, a déclaré un porte-parole. "Nous encourageons les voyageurs à rester en contact avec leur compagnie aérienne au sujet de leur vol spécifique."

PLANS D'URGENCE Les principales compagnies aériennes, dont Alaska Airlines

ALK.N et Delta Air Lines DAL.N , ont mis en place des plans pour minimiser l'impact surles vols pendant la semaine de voyage de Thanksgiving.

Delta a transporté du carburant supplémentaire par camions-citernes à Sea-Tac pour compléter les réserves de carburant et a ajouté des arrêts de ravitaillement à un certain nombre de vols intérieurs long-courriers au départ, a indiqué le transporteur dans une réponse envoyée par courrier électronique.

Alaska Airlines a acheminé du carburant sur les vols entrants à destination de Seattle et a étendu ses opérations de camionnage pour acheminer du carburant supplémentaire, en plus d'ajouter une escale de ravitaillement à environ une douzaine de vols par jour.

"Nous continuons à minimiser les impacts de la fuite de carburant de l'oléoduc Olympic. Nous ne prévoyons pas de perturbation de nos opérations à l'aéroport international de Seattle-Tacoma pendant la semaine de voyage de Thanksgiving", a déclaré Alaska Airlines dans un communiqué.

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
40,270 USD NYSE +1,85%
BP
453,850 GBX LSE +0,11%
DELTA AIR LINES
60,690 USD NYSE +3,62%
Gaz naturel
4,58 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,09 USD Ice Europ -0,44%
Pétrole WTI
58,57 USD Ice Europ -0,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 25.11.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * SECTEUR ... Lire la suite

  • Le président vénézuélien Nicolas Maduro à son arrivée au Théâtre national du Venezuela, à Caracas, le 22 novembre 2025 ( AFP / Juan BARRETO )
    Caracas dénonce des "mensonges" de Washington pour justifier une intervention militaire
    information fournie par AFP 25.11.2025 05:29 

    Le Venezuela a qualifié lundi la désignation par Washington du Cartel des Soleils comme organisation terroriste de "nouveau et ridicule mensonge" visant à justifier une intervention militaire "illégitime", en pleine crise entre les deux pays. Les Etats-Unis ont ... Lire la suite

  • Cette combinaison de photos réalisée le 24 novembre 2025 montre le président chinois Xi Jinping (à gauche) à Pékin le 12 novembre 2025, et le président américain Donald Trump (à droite) à Washington le 22 novembre 2025 ( POOL / Maxim Shemetov )
    Xi évoque la question de Taïwan lors d'un entretien téléphonique avec Trump
    information fournie par AFP 25.11.2025 05:18 

    Le président chinois Xi Jinping a évoqué Taïwan lundi lors d'un entretien téléphonique avec son homologue américain Donald Trump, estimant que le passage de l'île sous le pavillon de la Chine communiste était un enjeu international majeur, selon un média d’État. ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 24/11/2025
    Top 5 IA du 24/11/2025
    information fournie par Libertify 25.11.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus , Alphabet , Alstom , TotalEnergies , Veolia . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank