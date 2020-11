Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Arménie dit avoir empêché une tentative d'assassinat du Premier ministre Reuters • 14/11/2020 à 21:26









EREVAN, 14 novembre (Reuters) - L'Arménie a empêché une tentative d'assassinat sur le Premier ministre Nikol Pashinyan et une prise de pouvoir par un groupe d'anciens fonctionnaires, a déclaré samedi le Service de sécurité nationale (SSN). Cet incident intervient alors que plusieurs milliers de manifestants ont exigé la démission de Nikol Pashinyan après la signature d'un cessez-le-feu prévoyant la restitution d'une grande partie du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Le SSN a indiqué que son ancien dirigeant Artur Vanetsyan, l'ancien chef de la faction parlementaire du Parti républicain Vahram Baghdasaryan et le volontaire de guerre Ashot Minasyan étaient en état d'arrestation. "Les suspects prévoyaient d'usurper illégalement le pouvoir en assassinant le Premier ministre et il y avait déjà des candidats potentiels en discussion pour le remplacer", a déclaré le SNN dans un communiqué. (Nvard Hovhannisyan; Blandine Hénault pour la version française)

