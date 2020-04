Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'armée tchadienne affirme avoir tué un millier de djihadistes Reuters • 09/04/2020 à 20:57









N'DJAMENA, 9 avril (Reuters) - L'armée tchadienne a annoncé jeudi avoir tué un millier de combattants de Boko Haram et perdu 52 soldats lors d'une vaste opération menée ces dix derniers jours en représailles à une attaque du groupe djihadiste qui a fait près de 100 morts dans ses rangs. "Nos hommes ont occupé deux bases de Boko Haram sur des îles (du lac Tchad) et se sont également déployés sur les rives du lac Tchad au Niger et au Nigeria. Ils conserveront ces positions jusqu'à l'arrivée des troupes de ces pays", déclaré Azem Bermadoua, porte-parole de l'armée. N'Djamena lutte depuis des années contre Boko Haram dans la région du lac Tchad. Lancée en 2009 dans le nord-est du Nigeria, l'insurrection armée de Boko Haram a fait plus de 30.000 morts et 2 millions de déplacés. (Madjiasra Nako, version française Jean-Stéphane Brosse)

