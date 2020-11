Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'armée éthiopienne a "libéré" l'ouest du Tigré, affirme le Premier ministre Abiy Ahmed Reuters • 12/11/2020 à 11:08









(Lire que l'annonce d'Abiy Ahmed ne porte que sur l'ouest du Tigré. Une version corrigée suit.) par Giulia Paravicini ADDIS ABEBA, 12 novembre (Reuters) - Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a affirmé jeudi que l'armée avait vaincu les forces séparatistes dans l'ouest du Tigré, accusant ces dernières de s'être livrées à des atrocités. "La région occidentale du Tigré a été libérée", a-t-il tweeté. "Dans ces zones libérées, l'armée apporte à présent une assistance et des services humanitaires. Elle nourrit aussi la population", ajoute-t-il. Les communications étant coupées et les médias interdits de séjour dans le Tigré, il n'a pas été possible de vérifier ces affirmations, et le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) n'a fait pour l'heure aucun commentaire. Les combats et les frappes aériennes dans cette région du nord de l'Ethiopie, frontalière de l'Erythrée et du Soudan, ont fait des centaines de morts et poussé des milliers de personnes à se réfugier au Soudan depuis le début du mois. Ils ont aussi ravivé les divisions ethniques du pays et soulevé des questions sur Abiy Ahmed. A 44 ans, le plus jeune dirigeant africain a reçu l'an dernier le prix Nobel de la paix pour avoir contribué au règlement du conflit avec l'Erythrée. Abiy accuse le TPLF d'avoir enclenché les hostilités en attaquant une base de l'armée fédérale et en défiant son autorité. Les Tigréens de leur côté dénoncent l'oppression et les discriminations dont ils se disent victimes. L'Etat du Tigré compte quelque 5 millions d'habitants, et la situation humanitaire était déjà difficile avant le conflit, quelque 600.000 personnes dépendant d'une aide alimentaire. Ann Encontre, représentant de l'agence de l'Onu pour les réfugiés (HCR) en Ethiopie, a déclaré à Reuters que des discussions étaient en cours avec les deux parties pour obtenir l'ouverture de "couloirs humanitaires". <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ CARTE (en anglais) https://graphics.reuters.com/ETHIOPIA-CONFLICT/yzdvxkyewpx/ethiopia-tigray-conflict.jpg ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (avec Khalid Abdelaziz à Khartoum et Nazanine Moshiri à Nairobi version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

