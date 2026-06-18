L'armée de l'air américaine attribue des contrats de production à General Atomics et Anduril pour la fabrication de drones d'escorte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation du secrétaire à l'Armée de l'air au paragraphe 5, de détails sur le programme et du contexte)

Mercredi, l’armée de l’air américaine a attribué des contrats de production à General Atomics et Anduril Industries pour la construction de sa première flotte d’avions de combat collaboratifs semi-autonomes (CollaborativeCombatAircraft, CCA), faisant ainsi passer ce programme, lancé il y a un peu plus de deux ans, du stade du prototype à celui de la production à grande échelle.

Le ministère a attribué des contrats de production aux deux entreprises — General Atomics pour le FQ-42 et Anduril pour le FQ-44, a indiqué l’armée de l’air, sans toutefois dévoiler le coût ni le volume de la commande.

Le programme CCA est au cœur de la vision plus large de l’armée de l’air en matière de collaboration homme-machine, associant des aéronefs autonomes à des chasseurs pilotés afin d’étendre la portée, la capacité de détection et la capacité de survie dans des environnements contestés. L’armée de l’air a pour objectif final de déployer environ 1 000 CCA aptes au combat, en tirant parti de la concurrence permanente entre les fournisseurs pour réduire les coûts tout en augmentant la capacité des chasseurs.

Les contrats ont été attribués plusieurs mois avant la date prévue, ce qui indique que les deux appareils répondent aux exigences de la mission et sont prêts à être fabriqués.

"En passant rapidement de la phase de sélection concurrentielle à la production à grande échelle, nous nous positionnons pour déployer des systèmes semi-autonomes hautement fiables et prêts au combat, afin de garder une longueur d’avance sur les défis à venir", a déclaré le secrétaire de l’Armée de l’air, Troy Meink. "Ces contrats réaffirment notre confiance dans la voie stratégique choisie pour le programme, qui vise à acquérir plus de 150 CCA aptes au combat d’ici la fin de la décennie."

Parallèlement aux contrats relatifs au matériel, l’armée de l’air a simultanément fait avancer le volet logiciel du programme, en attribuant des contrats de production liés à l’autonomie de mission à un groupe de six fournisseurs: Anduril, General Atomics, Lockheed Martin LMT.N , Northrop Grumman

NOC.N , Collins Aerospace de RTX RTX.N et Shield AI.

S'écartant nettement des pratiques d’approvisionnement traditionnelles du Pentagone, l’armée de l’air poursuit une stratégie qu’elle qualifie de "logiciel vendu séparément", dissociant délibérément l’achat du logiciel d’autonomie de mission des CCA de celui de leur cellule.