L'armée américaine impose la vaccination contre la grippe à certaines personnes suite à une épidémie survenue dans un centre d'entraînement au Texas

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L'armée américaine a rétabli l'obligation de se faire vacciner contre la grippe pour certains militaires, dérogeant ainsi aux directives du secrétaire à la Défense Pete Hegseth qui, il y a deux mois, avait déclaré que la vaccination était facultative.

Cette décision fait suite à une épidémie de grippe parmi les recrues de la base interarmées de San Antonio-Lackland, au Texas, et aux vives critiques formulées à l'encontre de cette politique par des experts en santé publique. Selon les médias, plus de 220 recrues ont été diagnostiquées positives à la grippe et quatre ont été hospitalisées dans le cadre de cette épidémie ce mois-ci.

M. Hegseth avait déclaré en avril que la vaccination antigrippale annuelle deviendrait facultative pour l’ensemble du personnel militaire américain, conformément à la nouvelle politique du Pentagone en matière de vaccination. Auparavant, elle était obligatoire et considérée comme essentielle à la préparation des troupes.

Le sous-secrétaire chargé du personnel et de la préparation au combat a approuvé les demandes de dérogation pour l’armée de terre, la marine, l’armée de l’air, l’Agence nationale de sécurité et l’Agence de santé de la Défense, selon un communiqué publié mercredi par Sean Parnell, porte-parole en chef du Pentagone.

« Ces décisions reposent sur des évaluations approfondies des risques et visent à optimiser la préparation opérationnelle, la puissance de frappe et la mobilisation des forces, tout en protégeant les populations à risque », a déclaré M. Parnell.

Chaque département est responsable de la mise en œuvre de ces mesures, a ajouté le porte-parole.

L’Organisation mondiale de la santé recommande le vaccin contre la grippe pour les personnes âgées de 6 mois et plus.

Le secrétaire à la Santé de l’administration Trump, Robert F. Kennedy Jr., militant anti-vaccin de longue date, a mis en place des mesures qui ont entraîné une baisse du recours à la vaccination aux États-Unis, notamment l’abandon de la campagne de vaccination contre la grippe prévue pour 2025. Le mouvement « Make America Healthy Again » (Rendre à l’Amérique sa santé) de M. Kennedy vise à affaiblir les obligations de vaccination pour la scolarisation à travers le pays.

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CSL.AX , GSK GSK.L et AstraZeneca AZN.L sont autorisés aux États-Unis.