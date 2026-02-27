L'armée américaine a abattu un drone gouvernemental lors d'un accident au Texas, selon des collaborateurs du Congrès

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Pentagone a déployé un système anti-drone à base de laser, selon des collaborateurs

Le système a abattu un drone des douanes et de la protection des frontières près de la frontière mexicaine, selon des collaborateurs

La FAA ferme l'espace aérien autour de Fort Hancock (Texas) jusqu'au 24 juin

(Ajout des déclarations du Pentagone et du sénateur; paragraphes 3-4,13) par David Shepardson et Idrees Ali

L'armée américaine a abattu un drone gouvernemental à l'aide d'un système anti-drone à base de laser , un accident qui a incité l'Administration fédérale de l'aviation à interdire les vols jeudi dans une zone située autour de Fort Hancock, au Texas, ont déclaré des collaborateurs du Congrès à l'agence Reuters.

Des collaborateurs du Congrès ont déclaré à Reuters que le Pentagone avait utilisé le système laser à haute énergie pour abattre un drone des douanes et de la protection des frontières près de la frontière mexicaine, dans une zone qui subit souvent des incursions de drones mexicains utilisés par les cartels de la drogue.

Le Pentagone, l'Administration fédérale de l'aviation et le Service des douanes et de la protection des frontières ont publié un communiqué indiquant que l'armée avait utilisé un "système de lutte contre les drones ... pour neutraliser un système aérien sans pilote apparemment menaçant qui opérait dans l'espace aérien militaire."

Le communiqué ajoute que l'incident "s'est déroulé loin des zones habitées et qu'il n'y avait pas d'avion commercial à proximité." Ces agences continueront à travailler sur une coopération et une communication accrues afin de prévenir de tels incidents à l'avenir.

Les représentants Rick Larsen, Bennie Thompson et Andre Carson, principaux membres démocrates des commissions chargées des questions d'aviation et de sécurité intérieure, ont critiqué le manque de coordination lors de l'abattage du drone.

L'incident a été rapporté pour la première fois par Reuters.

Les législateurs ont déclaré qu'ils avaient prévenu il y a plusieurs mois que la décision de la Maison Blanche d'ignorer une proposition bipartisane visant à former les opérateurs de contre-drones et à résoudre les problèmes de coordination "était une idée à courte vue."

"Maintenant, nous voyons le résultat de l'incompétence", a déclaré le communiqué.

La FAA, qui a cité des "raisons de sécurité particulières" dans son avis sur les restrictions de l'espace aérien près de la frontière mexicaine, a déclaré qu'elle élargissait les restrictions de vol antérieures dans la zone pour "inclure un plus grand rayon afin d'assurer la sécurité", mais a déclaré que cela n'avait pas d'impact sur les vols commerciaux en raison de son emplacement.

Ce mois-ci, la FAA a annoncé qu'elle interrompait le trafic pendant dix jours à l'aéroport voisin d'El Paso, au Texas, avant de faire marche arrière et de lever son interdiction au bout de huit heures environ. Fort Hancock se trouve à environ 80 km (50 miles) d'El Paso.

Reuters et d'autres médias ont rapporté que la fermeture découlait de préoccupations concernant l'utilisation du système anti-drone à base de laser et que la FAA avait accepté d'abandonner ses restrictions autour d'El Paso si le Pentagone acceptait de retarder d'autres essais en attendant un examen de la sécurité par la FAA.

Le Pentagone et le CBP ont déclaré en début de semaine à des membres du Congrès qu'ils pensaient pouvoir déployer le laser sans l'accord préalable de la FAA.

La sénatrice Tammy Duckworth, principale démocrate d'une sous-commission de l'aviation, a demandé aux inspecteurs généraux des trois agences d'enquêter sur l'abattage du drone gouvernemental et sur l'incident d'El Paso.

"L'incompétence de l'administration Trump continue de provoquer le chaos dans nos cieux", a déclaré Mme Duckworth.

Des collaborateurs ont déclaré qu'il y avait un manque de coordination entre la FAA et le Pentagone. Le gouvernement a informé les bureaux du Congrès de la fermeture d'El Paso et de l'incident de Fort Hancock jeudi en fin de journée.

L'avis de la FAA interdit tous les vols dans la zone de Fort Hancock, mais précise que les ambulances aériennes et les vols de recherche et de sauvetage peuvent être autorisés par la Joint Task Force-Southern Border (Force opérationnelle interarmées à la frontière sud). Les restrictions de vol doivent durer jusqu'au 24 juin.

Les agences gouvernementales ont informé le personnel du Congrès en début de semaine sur l'incident d'El Paso et devraient informer les législateurs dès la semaine prochaine.

Le CBP a déployé la technologie laser ce mois-ci pour abattre quatre drones suspectés d'appartenir à un cartel, malgré les avertissements de la FAA selon lesquels la technologie n'avait pas été jugée sûre pour être utilisée à proximité de vols commerciaux, a déclaré un collaborateur à Reuters, ajoutant que les agences leur avaient dit que le laser n'avait jamais été déployé auparavant au niveau national.