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L'armée allemande se détourne pour l'instant de Palantir, déclare le responsable de la cybersécurité au Handelsblatt
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 09:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les forces armées allemandes n'envisagent pas, pour l'instant, de passer des contrats avec la société américaine Palantir PLTR.O , spécialisée dans l'analyse de données et les logiciels de défense, a déclaré un haut responsable militaire au journal Handelsblatt. “Je ne vois pas du tout cela se produire pour le moment”, a déclaré Thomas Daum, responsable de la cyberdéfense de l'armée allemande, selon les propos rapportés dans l'édition de mardi du journal.

“Même si nous sommes intéressés par les fonctionnalités pour notre propre base de données, il est tout simplement inconcevable pour l'instant d'accorder à des employés du secteur privé l'accès à la base de données nationale”, a déclaré Daum. Le mois dernier, Reuters a rapporté que le système d'intelligence artificielle de Palantir allait devenir un programme officiel du Pentagone, garantissant ainsi l'utilisation à long terme de la technologie de ciblage des armes de l'entreprise au sein de l'armée américaine. L'armée allemande s'intéresse aux outils d'intelligence artificielle permettant d'analyser les données du champ de bataille plus rapidement que les humains.

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