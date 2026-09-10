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L'armée allemande évalue 30 outils d'IA en vue de leur mise en service à partir de 2027
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 09:28
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'armée allemande évalue actuellement 30 outils d'intelligence artificielle destinés à accélérer la prise de décision sur le champ de bataille, l'objectif étant de déployer un tel système à partir de 2027, a déclaré un haut responsable militaire au quotidien économique *Handelsblatt*.

"Les études sont en cours, et je suis optimiste quant à la mise au point d’un prototype au deuxième trimestre 2027", a déclaré au journal le vice-amiral Thomas Daum, chef du commandement cyber de l’armée, la mise en œuvre complète étant prévue pour 2028.

La guerre en Ukraine a mis en évidence la manière dont les drones et les satellites génèrent d'énormes flux de données, rendant le champ de bataille plus transparent que jamais, tout en créant un besoin en IA pour traiter ces informations à une vitesse que les humains ne peuvent égaler.

La plupart des outils d’IA à l’étude sont développés par des entreprises allemandes, la société française ChapsVision figurant parmi les rares entreprises étrangères en lice, précise le journal.

En avril, Thomas Daum a pour l’instant écarté l’achat du "Maven Smart System", l’outil d’IA le plus connu de ce type, développé par la société américaine Palantir, spécialisée dans l’analyse de données et les logiciels de défense PLTR.O .

Les États-Unis, les commandements de l'Otan et plusieurs alliés déploient le système Maven de Palantir pour analyser les données du champ de bataille, notamment des images et des vidéos, afin d'améliorer la connaissance de la situation et d'accélérer la prise de décision.

Les inquiétudes liées à la dépendance vis-à-vis des États-Unis et à la souveraineté des données ont alimenté une résistance à l’égard de Palantir dans certaines régions d’Europe, à un moment où les États-Unis sont perçus comme un allié potentiellement peu fiable après que le président Donald Trump a menacé à plusieurs reprises de quitter l’OTAN.

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