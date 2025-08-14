L'armateur Hapag-Lloyd abaisse son objectif annuel de bénéfice

Le transporteur maritime de conteneurs Hapag-Lloyd HLAG.DE a fait état jeudi d'un recul de son bénéfice opérationnel au premier semestre, tout en abaissant sa prévision annuelle en citant l'incertitude liée aux questions géopolitiques et à la politique commerciale des États-Unis, faisant chuter l'action du groupe en Bourse.

La société allemande a enregistré un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) à 619 millions d'euros pour les six premiers mois de l'année, en baisse de 24% sur un an.

Le bénéfice net s'est élevé à 709 millions d'euros sur la période, en baisse de 3,1% sur un an.

Hapag-Lloyd a déclaré que les changements fréquents concernant les politiques douanières des États-Unis ont entraîné une volatilité des flux commerciaux, et que la situation sécuritaire en mer Rouge a également pesé sur les bénéfices.

Le chiffre d'affaires a quant à lui augmenté de 10% pour atteindre 9,7 milliards d'euros et les volumes de transport ont progressé de 10,6% à 6,7 millions de conteneurs équivalents vingt pieds (EVP), incitant le président du directoire Rolf Habben Jansen à parler d'une "note solide dans l'ensemble".

Pour l'exercice en cours, le cinquième armateur mondial prévoit un Ebit compris entre 200 millions et 1,1 milliard d'euros, alors qu'il tablait auparavant sur une fourchette allant de l'équilibre à 1,5 milliard d'euros.

Les attaques menées par les militants houthis contre les navires au Moyen-Orient ont assombri les perspectives du transport maritime mondial, les armateurs étant contraints de suivre une route alternative coûteuse contournant l'Afrique.

A la Bourse de Francfort, le titre perdait 10,14% à 07h35 GMT, tandis que le Dax .GDAXI progressait de 0,36% au même moment.

(Rédigé par Vera Eckert ; version française Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)