L'armateur chinois COSCO nie que ses navires aient mené des activités d'espionnage pour le compte de Pékin

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Le géant maritime public chinois COSCO a rejeté les accusations selon lesquelles il aurait utilisé des équipements dissimulés à bord de ses navires pour collecter des renseignements au profit de Pékin, qualifiant ces allégations de "totalement infondées" et fausses.

Reuters a rapporté mardi , citant deux hauts responsables de l’administration Trump, que COSCO utilisait cet équipement pour espionner les communications militaires près des côtes de pays cibles, dont les États-Unis.

Ces responsables, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat, ont déclaré que COSCO entretenait depuis des décennies un partenariat avec Pékin en matière de collecte de renseignements, ce qui permet à la Chine de capter les signaux de communication émis par des navires et des avions opérant en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

"COSCO SHIPPING a toujours adhéré à des pratiques opérationnelles axées sur le marché et respectueuses de la réglementation dans l’ensemble de ses activités mondiales", a déclaré la société dans un communiqué.

"Tous les équipements de communication, de navigation, de sécurité et d’exploitation installés à bord de nos navires sont utilisés exclusivement à des fins commerciales légitimes, notamment la sécurité de la navigation, les communications navire-terre et les interventions d’urgence", a-t-elle précisé.

COSCO a ajouté qu’aucun des équipements présents à bord de ses navires n’était utilisé pour intercepter des communications militaires ou collecter des renseignements.

Le président chinois Xi Jinping devrait se rendre à Washington le 24 septembre pour s’entretenir avec le président américain Donald Trump, bien que Pékin n’ait pas encore confirmé officiellement la date de ce déplacement.

Ce sommet devrait porter sur toute une série de questions sensibles liées à la sécurité et au commerce .

L’ambassade de Chine à Washington a précédemment déclaré que Pékin ne demanderait jamais à une entreprise ou à un particulier de "collecter ou fournir des données, des informations ou des renseignements situés à l’étranger en violation des lois locales".