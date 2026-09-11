L'Arizona accuse L'Oréal d'avoir dissimulé les risques de cancer liés aux défrisants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour visant à ajouter des précisions dans le premier paragraphe et à inclure un commentaire de L'Oréal USA dans les paragraphes 6 et 10.)

par Diana Novak Jones

L'État de l'Arizona a engagé une action en justice contre L'Oréal SA OREP.PA et sa filiale américaine, accusant le groupe cosmétique d'avoir dissimulé des preuves indiquant que ses produits de défrisage pouvaient provoquer le cancer chez les femmes, alors qu'il fait face à des milliers de poursuites similaires intentées par des utilisatrices et leurs familles.

La procureure générale de l’Arizona, Kristin Mayes, membre du Parti démocrate, a déposé la plainte jeudi soir devant un tribunal d’État, faisant ainsi de l’Arizona le premier État à intenter une action en justice concernant les risques présumés de cancer liés aux défrisants. La plainte accuse L’Oréal d’avoir enfreint les lois de l’État sur la protection des consommateurs en commercialisant ces produits, principalement utilisés par les femmes afro-américaines, sans avertir les consommatrices des risques présumés de cancer de l’ovaire et de l’utérus.

L’État réclame des sanctions et des dommages-intérêts, ainsi qu’une ordonnance du tribunal obligeant L’Oréal à cesser la vente de ces produits à moins qu’elle ne mette en garde contre le risque de cancer.

En commercialisant ces produits auprès des femmes et des enfants pendant des décennies, L’Oréal et ses sociétés associées « ont exploité des siècles de pressions sociales et de normes de beauté discriminatoires affectant les personnes d’origine africaine, tout en faisant passer le profit avant la sécurité des consommateurs », affirme la plainte de l’Arizona.

Cette action en justice intervient alors que l’entreprise fait face à plus de 12.000 poursuites similaires intentées par des femmes ou leurs familles, qui ont été regroupées devant un tribunal fédéral de Chicago dans le cadre d’une procédure de litige multidistrict, destinée à gérer plus efficacement les actions en justice intentées dans plusieurs juridictions.

Un porte-parole de L’Oréal USA a déclaré que l’entreprise était convaincue de la sécurité de ses produits et estimait que ces allégations étaient dépourvues de fondement juridique ou scientifique.

UNE ÉTUDE DE 2022

Ces produits, commercialisés sous les noms "Dark and Lovely", "Optimum" et d’autres marques, promettent de lisser définitivement les cheveux crépus.

Les premières poursuites ont été engagées après la publication, en 2022, d’une étude réalisée par les Instituts nationaux de la santé (NIH) qui a révélé que les femmes utilisant ces produits plusieurs fois par an avaient plus de deux fois plus de risques de développer un cancer de l’utérus.

Le porte-parole de L'Oréal a déclaré vendredi que l'étude n'avait établi aucun lien de causalité entre l'utilisation de ces produits et les pathologies alléguées par les plaignantes.

Les poursuites visent à obtenir des dommages-intérêts pour indemniser les femmes de leur préjudice moral et de leurs préjudices économiques, notamment pour les frais médicaux et le coût des produits, entre autres.

Les poursuites visent L'Oréal, ainsi que Revlon et d'autres fabricants de ces produits. Revlon a également nié tout lien entre le cancer et ses produits.

Selon les dossiers judiciaires, le litige multidistrict se poursuit et les procès pourraient débuter l’année prochaine.