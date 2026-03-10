L'argentin Milei s'adresse à Wall Street alors que les investisseurs réévaluent les marchés émergents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs saluent le resserrement et la déréglementation en Argentine

* La réforme du travail en Argentine est considérée comme une grande victoire pour Milei

* Les prix du pétrole et la vigueur du dollar mettent à l'épreuve les investissements dans les marchés émergents

(Mise à jour du premier paragraphe, ajout de citations de Milei aux paragraphes 3 et 4, et d'UBS au paragraphe 10; ajout de reportages supplémentaires) par Rodrigo Campos

Le président Javier Milei a tenté de persuader les investisseurs à New York mardi que le redressement économique de l'Argentine peut se poursuivre même si la guerre en Iran effraie les marchés, en disant que la banque centrale sera bientôt inondée de dollars.

M. Milei s'est adressé aux investisseurs et aux cadresdu nouveau siège de JPMorgan à Midtown Manhattan dans le cadre de la "Semaine de l'Argentine", une tournée de présentation à New York visant à convaincre les financiers que l'effort de stabilisation du pays sud-américain reste une histoire d'investissement attrayante malgré le contexte mondial tendu.

« Nous sommes passés du statut d'importateur net d'énergie à celui d'exportateur net face à ce que je suppose être un choc temporaire de ce qui se passe dans le monde », a déclaré M. Milei. « Nos comptes extérieurs bénéficieront de la modification temporaire des termes de l'échange. » « Soyez prêts, Santiago, » a-t-il ajouté en regardant le chef de la banque centrale , Santiago Bausili. « Vous allez avoir des dollars qui vont vous sortir par les oreilles. »

Le soutien du gouvernement américain est devenu un élément clé de l'argumentaire de Milei auprès des investisseurs. L'administration du président Donald Trump a publiquement soutenu Milei avant les élections argentines de mi-mandat d'octobre 2025 et a élargi la coopération financière avec Buenos Aires. Une facilité de liquidité soutenue par les États-Unis a permis d'éviter une ruée sur le peso avant ce scrutin.

Les États-Unis et l'Argentine ont approfondi leurs liens économiques en février, en signant un accord réciproque de commerce et d'investissement destiné à faciliter les investissements américains, notamment dans le secteur crucial des minerais.

L'alignement plus étroit sur les États-Unis marque un changement après des années au cours desquelles la Chine a étendu son empreinte économique en Amérique du Sud. La Chine reste l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Argentine et l'un de ses principaux créanciers.

Les prix du pétrole ont augmenté de près de 30 % ce mois-ci pour atteindre près de 90 dollars le baril enraison de laguerre américano-israélienne contre l 'Iran, tandis que la fuite vers la sécurité a renforcé le dollar et détourné certains investisseurs des marchés émergents. Le dollar .DXY a gagné plus de 4 % par rapport aux devises développées depuis la fin janvier, tandis que l'indice des devises des pays émergents

.MIEM00000CUS a perdu ses gains pour l'année.

La semaine dernière, l'indice de référence des actions locales argentines .MERV a atteint son niveau le plus bas depuis octobre, tandis que l'écart de rendement des obligations en dollars par rapport aux bons du Trésor américain s'est élargi en ligne avec l'indice de référence mondial .JPMEGD .

« Un monde géopolitiquement tendu favorise l'investissement en Argentine, dans la mesure où il oblige les pays à se recentrer sur la sécurité alimentaire, énergétique et technologique, autant de domaines où l'Argentine peut apporter son aide », a déclaré Alejo Czerwonko, directeur des investissements pour les marchés émergents des Amériques chez UBS Global Wealth Management.

« Dans le même temps, une période de conflit aigu comme celle que nous connaissons actuellement avec l'Iran n'aide pratiquement aucun marché émergent, car elle déclenche de graves mouvements de repli du risque sur fond de craintes stagflationnistes. »

RÉTABLIR LA STABILITÉ ÉCONOMIQUE

Le gouvernement argentin affirme que les réductions agressives des dépenses, la déréglementation et le resserrement fiscal commencent à restaurer la stabilité macroéconomique après des années de déficits, de crises monétaires et d'inflation galopante.

Les investisseurs ont accueilli avec prudence l'ajustement et les réformes récentes, notamment une réforme du travail approuvée par le Congrès, qui a marqué une victoire législative majeure pour Milei.

Néanmoins, l'Argentine doit reconstituer ses réserves de change, attirer les investissements à long terme et retrouver un accès fiable aux marchés internationaux des capitaux après des années de défaut de paiement et de contrôle des capitaux - dont certains sont toujours en place.

Les autorités espèrent que la Semaine de l'Argentine, qui accueillera également le ministre de l'économie Luis Caputo et le ministre de la déréglementation Federico Sturzenegger, entre autres, contribuera à démontrer que les réformes se traduisent par des opportunités d'investissement, en particulier dans des secteurs tels que l'énergie, l'exploitation minière, l'agriculture et la technologie.

Pour M. Milei, le défi consiste à convaincre les investisseurs que les réformes de l'Argentine méritent l'attention, même dans un contexte de fuite vers la sécurité.

« Ils réitèrent simplement les opportunités d'investissement en Argentine et envoient un message de stabilité macroéconomique et politique », a déclaré Armando Armenta, économiste principal et stratège chez AllianceBernstein, à propos de la tournée de présentation. « C'est une bonne chose qu'ils fassent cela, car l'Argentine n'est plus sous les feux de la rampe depuis longtemps. »