“L'argent est roi” : les investisseurs redéfinissent les lignes de front face à l'essor des dépenses dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les résultats d'Amazon tout au long du texte)

* Microsoft est la seule grande entreprise technologique à avoir généré des liquidités au troisième trimestre, avec un flux de trésorerie disponible de 18,6 milliards de dollars

* Amazon affiche une consommation de trésorerie de 42,4 milliards de dollars sur les 12 mois clos au 30 septembre

* Alphabet recule de 12 %, Microsoft reste stable; Amazon perd 6 % après la clôture

* Oracle prévoit un flux de trésorerie positif au second semestre de l'exercice 2028

par Aditya Soni et Deborah Mary Sophia

Le flux de trésorerie est à nouveau roi.

Wall Street a récompensé Microsoft et Oracle pour avoir démontré qu’ils pouvaient financer leurs gigantesques ambitions en matière d’IA sans solliciter sans cesse les investisseurs.

Alphabet, en revanche, a été sanctionné pour avoir brûlé ses liquidités , tandis que le ralentissement de la croissance de Google Search a attisé les craintes que la concurrence ne nuise à l’activité qui finance son expansion dans l’IA.L’action Amazon a également subi une forte correction après l’annonce d’une consommationmassive de trésorerie au troisième trimestre et de perspectives modérées pour le quatrième trimestre, malgré la plus forte croissance de son chiffre d’affaires dans le cloud depuis près de cinq ans.

L’action Alphabet GOOGL.O a chuté de plus de 12 % jeudi, enregistrant sa pire journée de son histoire et perdant environ 500 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Le titre Amazon AMZN.O a reculé de plus de 6 % dans les échanges après clôture, à la suite de la publication de ses résultats.

L’action Microsoft MSFT.O a terminé la séance de jeudi pratiquement inchangée, effaçant ses gains antérieurs, après qu’ un article a révélé que la société cherchait à lever 25 milliards de dollars lors de sa première émission d’obligations notées « investment grade » aux États-Unis depuis plus de neuf ans.

Cette réaction contrastée face à leurs résultats montre qu’après avoir récompensé les entreprises pour leurs dépenses massives visant à s’assurer des capacités informatiques — souvent financées par l’endettement —, les investisseurs exigent désormais davantage de preuves que la croissance qui en résulte pourra financer la prochaine vague de dépenses.

Meta META.O a lancé un signal d’alerte la semaine dernière, lorsque la croissance de son chiffre d’affaires, supérieure aux prévisions, et ses perspectives optimistes ont été éclipsées par sa consommation de trésorerie.

Oracle ORCL.N , en revanche, a clôturé la séance de mercredi en hausse de près de 11 % après que la société de Larry Ellison a annoncé son intention de plafonner son financement externe et s’attendait à afficher un flux de trésorerie positif au second semestre de l’exercice 2028.

“Chez les quatre hyperscalers, nous avons constaté une croissance de l’activité cloud et de la demande d’outils d’IA. Mais en termes de gestion opérationnelle de l’entreprise, Microsoft semble être le seul à être capable de mener tout cela de front tout en continuant à (générer des flux de trésorerie)”, a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

Bien que Microsoft commence également à lever des capitaux par le biais de l’endettement, le montant levé reste bien inférieur à celui de ses concurrents depuis le début de l’année. Google a levé plus de 140 milliards de dollars par le biais d’émissions obligataires et d’actions, tandis que Meta a récolté 62,5 milliards de dollars et qu’Amazon a levé 98 milliards de dollars via des émissions obligataires.

Amazon a dépensé 42,4 milliards de dollars au cours des 12 mois clos au 30 septembre et a annoncé des dépenses d’investissement bien supérieures aux prévisions, s’élevant à 77,26 milliards de dollars au troisième trimestre. Son directeur général, Andy Jassy, a déclaré que l’entreprise dépenserait “nettement plus” en 2027, en plus d’une facture colossale de 220 milliards de dollars cette année.

“Les chiffres clés importent moins que la situation de trésorerie qui se cache derrière… Amazon a causé une double déception, aggravée par des prévisions qui n’ont guère rassuré les investisseurs déjà ébranlés par la chute d’Alphabet plus tôt dans la journée”, a déclaré Jesse Cohen, analyste senior chez Investing.com.

Pour apaiser les inquiétudes, Amazon a toutefois mis en avant la croissance à trois chiffres de son activité d’intelligence artificielle, Jassy affirmant qu’il était “encore plus convaincu qu’auparavant” que ses investissements déboucheront sur une activité générant des flux de trésorerie disponibles bien plus importants.

Alphabet, quant à lui, a consacré 121,4% de son flux de trésorerie d’exploitation à des dépenses d’investissement au cours du trimestre clos en septembre, contre 68% pour Microsoft, hors contrats de crédit-bail.

Un ratio plus faible laisse davantage de liquidités disponibles pour les rachats d’actions, les dividendes ou le remboursement de la dette. Un ratio supérieur à 100% signifie qu’une entreprise dépense plus que ce que génèrent ses activités et doit combler ce déficit à l’aide de ses réserves ou par le recours à l’emprunt.

“Alphabet et Microsoft étaient aux antipodes”, a déclaré Melissa Otto, responsable de la recherche chez S&P Global Visible Alpha.

“Le trimestre de Microsoft a montré une croissance très disciplinée, tandis que Google brûle ses liquidités et que son activité principale a affiché des résultats inférieurs aux attentes”, a-t-elle ajouté, précisant que cela pourrait amener les investisseurs à se demander si “l’IA ne grignote pas des parts de marché” à Google Search.

La croissance du chiffre d’affaires de Google issu de la recherche a également ralenti pour s’établir à 12% au cours du trimestre clos en septembre, restant en deçà des prévisions qui tablaient sur une hausse de 14,7%, alors même que le directeur général Sundar Pichai a déclaré que le nombre de requêtes augmentait à son rythme le plus rapide depuis cinq ans.

Cette activité, longtemps lucrative, est menacée par les chatbots et les agents IA qui modifient la manière dont les utilisateurs recherchent des informations, alors même que l’entreprise consacre davantage de moyens à cette technologie. Les dépenses d’investissement augmenteront considérablement en 2027, a déclaré la directrice financière Anat Ashkenazi aux analystes.

BOOM DU CLOUD, PRESSION SUR LA TRÉSORERIE

Les dépenses d’investissement spectaculaires d’Alphabet — qui devraient atteindre 205 milliards de dollars cette année — stimulent toutefois la croissance de l’autre grande activité d’IA de Google.

Le chiffre d’affaires de Google Cloud a plus que doublé pour atteindre 30,71 milliards de dollars, mais les dépenses d’Alphabet ont largement dépassé cette croissance. La consommation de trésorerie a atteint 9,07 milliards de dollars après que l’entreprise a enregistré son premier trimestre de flux de trésorerie négatif au mois de juin.

“Google est sans aucun doute une entreprise différente. C’est une entreprise différente aujourd’hui de ce qu’elle était il y a trois, cinq ou dix ans”, a déclaré Jeremy Saltzberg, vice-président et responsable des investissements chez Check Capital, qui détient des actions d’Alphabet.

Saltzberg a balayé les inquiétudes concernant les dépenses, affirmant qu’Alphabet devait engager des investissements importants pour rester compétitif à un moment où OpenAI et Anthropic semblent prendre de l’avance dans la course aux modèles d’IA de la Silicon Valley.

“Nous pensons qu’il s’agit d’un sport de rois: si vous n’avez pas 150 milliards de dollars à consacrer l’année prochaine à des dépenses d’investissement, autant ne pas vous présenter”, a déclaré Saltzberg.

L’AVANTAGE DE MICROSOFT EN MATIÈRE DE FLUX DE TRÉSORERIE

Microsoft a offert un contraste saisissant. La société a généré 18,6 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible au cours de son premier trimestre fiscal, soit près de 10 milliards de plus que ce que Wall Street attendait, alors même qu’elle a investi 45,2 milliards de dollars dans l’extension de son infrastructure informatique.

Le chiffre d’affaires de son activité cloud Azure a bondi de 48%, un résultat supérieur aux prévisions, et l’entreprise prévoit une croissance du cloud plus rapide que prévu pour le trimestre en cours.

Ces résultats suggèrent également que Microsoft est en train de conquérir un marché plus large pour l’IA, au-delà d’une poignée de clients aux moyens financiers considérables, dont OpenAI, dont les besoins informatiques importants ont alimenté l’expansion du secteur.

“L’engouement pour les nouveautés s’estompe”, à mesure que de plus en plus d’entreprises dépassent le stade de l’expérimentation des modèles d’IA les plus récents ou les plus puissants pour s’engager dans des contrats à long terme, a déclaré Satya Nadella, directeur général de Microsoft, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

“Je vise l’étendue du marché”, a-t-il ajouté. “Nous avons de gros clients qui souhaitent acheter chez nous… Tant que les prix sont adaptés, nous pouvons leur vendre certains produits. Sinon, nous ferons preuve de patience pour développer ce marché à grande échelle.”