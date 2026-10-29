L'argent est roi alors que les investisseurs redéfinissent les lignes de front dans le boom des dépenses liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Microsoft génère 18,6 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible au premier trimestre fiscal

* L'action Alphabet s'effondre de près de 10% après la clôture, tandis que celle de Microsoft progresse de plus de 3%

* Oracle prévoit de plafonner ses financements externes et table sur un flux de trésorerie positif au second semestre de l'exercice 2028

* Melissa Otto, de S&P, estime que l'activité principale de Google n'a pas été à la hauteur, tandis que Microsoft a fait preuve de rigueur

par Aditya Soni et Deborah Mary Sophia

Le flux de trésorerie règne à nouveau en maître.

Wall Street a récompensé Microsoft et Oracle mercredi pour avoir démontré leur capacité à financer leurs ambitions colossales en matière d’IA sans solliciter sans cesse les investisseurs.

Alphabet, en revanche, a été sanctionné pour avoir épuisé ses liquidités , tandis que le ralentissement de la croissance de Google Search a attisé les craintes que la concurrence ne nuise à l’activité qui finance son expansion dans l’IA.

Les actions de Microsoft MSFT.O ont bondi de plus de 3% dans les échanges après clôture, tandis que celles d’Alphabet

GOOGL.O ont plongé de près de 10%, les investisseurs opérant une distinction plus nette entre les entreprises qui tirent des bénéfices de l’IA et celles qui peinent à en maîtriser les coûts.

Cette divergence montre qu’après avoir récompensé les entreprises pour leurs dépenses massives visant à s’assurer une capacité de calcul — souvent financées par l’endettement —, les investisseurs exigent désormais davantage de preuves que la croissance qui en résulte pourra financer la prochaine vague de dépenses.

Meta a donné un signal d’alerte la semaine dernière, lorsque la croissance de son chiffre d’affaires, supérieure aux attentes, et ses perspectives optimistes ont été éclipsées par la consommation de sa trésorerie. Oracle ORCL.N , en revanche, a clôturé la séance régulière en hausse de près de 11% mercredi après que la société de Larry Ellison a annoncé son intention de plafonner son financement externe et son intention de dégager un flux de trésorerie positif au second semestre de l’exercice 2028.

“Alphabet et Microsoft, c’était le jour et la nuit”, a déclaré Melissa Otto, responsable de la recherche chez S&P Global Visible Alpha.

“Les résultats trimestriels de Microsoft ont montré une croissance très rigoureuse, alors que Google brûle ses liquidités et que son activité principale a affiché des résultats inférieurs aux attentes”, a-t-elle ajouté, précisant que cela pourrait amener les investisseurs à se demander si “l’IA ne grignote pas des parts de marché” à Google Search.

Le chiffre d’affaires de Google lié à la recherche a progressé de 12% au cours du trimestre clos en septembre, mais est resté en deçà des prévisions qui tablaient sur une hausse de 14,7%, alors même que le directeur général Sundar Pichai a indiqué que le nombre de requêtes augmentait à son rythme le plus rapide depuis cinq ans.

Cette activité, longtemps lucrative, est menacée par les chatbots et les agents IA qui modifient la manière dont les utilisateurs recherchent des informations, alors même que l’entreprise investit davantage dans cette technologie. Les dépenses d’investissement augmenteront considérablement en 2027, a déclaré la directrice financière Anat Ashkenazi aux analystes.

BOOM DU CLOUD, PRESSION SUR LA TRÉSORERIE

Les dépenses d’investissement spectaculaires d’Alphabet — qui devraient atteindre 205 milliards de dollars cette année — stimulent toutefois la croissance de l’autre grande activité d’IA de Google.

Le chiffre d’affaires de Google Cloud a plus que doublé pour atteindre 30,71 milliards de dollars, mais les dépenses d’Alphabet ont largement dépassé cette croissance. La consommation de trésorerie a atteint 9,07 milliards de dollars après que l’entreprise a enregistré son premier trimestre de flux de trésorerie négatif au mois de juin.

“Google est sans aucun doute une entreprise différente. C’est une entreprise différente aujourd’hui de ce qu’elle était il y a trois, cinq ou dix ans”, a déclaré Jeremy Saltzberg, vice-président et responsable des investissements chez Check Capital, qui détient des actions d’Alphabet.

M. Saltzberg a balayé les inquiétudes concernant les dépenses, affirmant qu’Alphabet devait engager des investissements importants pour rester compétitif à un moment où OpenAI et Anthropic semblent prendre de l’avance dans la course aux modèles d’IA de la Silicon Valley.

“Nous pensons que c’est un sport de rois: si vous n’avez pas 150 milliards de dollars à consacrer l’année prochaine à des dépenses d’investissement, autant ne pas vous présenter”, a déclaré M. Saltzberg.

L’AVANTAGE DE MICROSOFT EN MATIÈRE DE FLUX DE TRÉSORERIE

Microsoft a offert un contraste saisissant. La société a généré 18,6 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible au cours de son premier trimestre fiscal, soit près de 10 milliards de plus que ce que Wall Street attendait, alors même qu’elle a investi 45,2 milliards de dollars dans l’extension de son infrastructure informatique.

Le chiffre d’affaires de son activité cloud Azure a bondi de 48%, un résultat supérieur aux prévisions, et l’entreprise prévoit une croissance du cloud plus rapide que prévu pour le trimestre en cours, ce qui suggère que la demande des entreprises en matière de calcul pour l’IA reste forte.

Ces résultats indiquent également que Microsoft est en train de conquérir un marché plus large pour l’IA, au-delà d’une poignée de clients aux moyens financiers considérables, dont OpenAI, dont les besoins informatiques importants ont alimenté l’expansion du secteur.

“L’engouement pour les nouveautés s’estompe”, à mesure que de plus en plus d’entreprises dépassent le stade de l’expérimentation des modèles d’IA les plus récents ou les plus puissants pour s’engager dans des contrats à long terme, a déclaré Satya Nadella, directeur général de Microsoft, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

“Ce que je recherche, c’est l’envergure”, a-t-il ajouté. “Nous avons de gros clients qui souhaitent acheter chez nous… Tant que les prix sont corrects, nous pouvons leur vendre certains produits. Sinon, nous ferons preuve de patience pour développer cette activité à grande échelle.”