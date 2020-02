Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Arcep juge Orange trop puissant sur le marché entreprises-presse Reuters • 06/02/2020 à 19:22









PARIS, 6 février (Reuters) - Le gendarme des télécoms, l'Arcep, va mettre en oeuvre des mesures supplémentaires pour raviver la concurrence sur le marché dédié aux entreprises où l'opérateur historique Orange ORAN.PA reste "tout puissant", annonce son président Sébastien Soriano dans un entretien mis en ligne sur le site des Echos. "Nous ne sommes pas satisfaits de la situation. Nous voulons un marché entreprises puissant et concurrentiel ; nous sommes loin de l'avoir aujourd'hui", explique Sébastien Soriano dans l'entretien https://bit.ly/3bjLLjh. Le régulateur prévoit de soumettre à consultation une nouvelle régulation en vue d'une mise en oeuvre d'ici la fin de l'année. "Dans ce cadre, sur la fibre dédiée aux entreprises, l'Arcep fera un suivi beaucoup plus fin des offres d'Orange", explique Sébastien Soriano. L'Arcep menace en outre Orange, numéro un français des télécoms, d'une mise en demeure s'il ne baisse pas "immédiatement" le prix de l'option qualité de ses offres fibres pour les entreprises. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ L'article des Echos https://bit.ly/3bjLLjh ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Bureau de Paris, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam -1.28% BOUYGUES Euronext Paris +1.69% ILIAD Euronext Paris +2.46% ORANGE Euronext Paris +0.24%