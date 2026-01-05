 Aller au contenu principal
L'Arabie saoudite enregistre plus de 20 milliards de dollars de commandes pour son premier emprunt obligataire de l'année, selon IFR
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec étape, ajout de contexte et de détails)

L'Arabie saoudite a reçu plus de 20 milliards de dollars de commandes pour son obligation à quatre tranches en dollars américains, dont le prix devrait être fixé plus tard ce lundi, a rapporté IFR. Il s'agit de la première émission du royaume en 2026 après avoir été l'un des emprunteurs les plus actifs des marchés émergents l'année dernière.

Le prix indicatif de la tranche à trois ans a été fixé à environ 95 points de base au-dessus des bons du Trésor américain, et celui de la tranche à cinq ans à environ 100 points de base au-dessus. Les tranches à 10 et 30 ans ont été initialement fixées à environ 110 points de base et 140 points de base au-dessus des bons du Trésor américain, respectivement, selon le service d'information sur les revenus fixes. Le premier exportateur mondial de pétrole, plus qu'à mi-chemin d'un plan de transformation économique qui nécessite des centaines de milliards de dollars pour réduire sa dépendance à l'égard des recettes pétrolières, a organisé la vente de la dette pour lever des fonds à des fins budgétaires générales. La semaine dernière, le ministre des finances a approuvé un plan d'emprunt pour 2026 d'environ 57,9 milliards de dollars afin de couvrir un déficit budgétaire prévu pour l'année fiscale 2026 d'environ 44 milliards de dollars et de rembourser environ 13,9 milliards de dollars en principal dus cette année.

L'Arabie saoudite a été l'un des émetteurs de dette les plus actifs en 2025, alors que les émissions dans l'ensemble du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord ont bondi, sous l'effet de besoins de financement plus importants et d'une forte demande, notamment de la part d'investisseurs asiatiques .

Citi, Goldman Sachs, HSBC et JPMorgan agissent en tant que coordinateurs mondiaux et teneurs de livres conjoints pour la vente d'obligations de lundi.

Obligations

Valeurs associées

CITIGROUP
122,845 USD NYSE +3,50%
GOLDMAN SACHS GR
955,760 USD NYSE +4,52%
HSBC HLDG
1 205,400 GBX LSE +1,14%
JPMORGAN CHASE
335,110 USD NYSE +2,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

