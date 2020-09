Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Arabie saoudite dit avoir démantelé une cellule terroriste entraînée par l'Iran Reuters • 28/09/2020 à 21:27









RYAD, 28 septembre (Reuters) - L'Arabie saoudite a annoncé lundi le démantèlement au mois de septembre d'une cellule terroriste entraînée par les gardiens de la Révolution iraniens. Les autorités du royaume wahhabite, grand rival régional de l'Iran, ont fait état de dix arrestations et de la saisie d'armes et d'explosifs. Trois des suspects interpellés, a déclaré le porte-parole de la présidence de la sécurité d'Etat, ont été entraînés en Iran et les autres sont "liés à la cellule par diverses fonctions". Des membres de cette cellule, a-t-il ajouté, "ont reçu un entraînement militaire, notamment sur la manière de fabriquer des explosifs, sur des sites des gardiens iraniens de la Révolution" pendant plusieurs semaines à la fin de l'année 2017. (Nayera Abdallah au Caire et Marwa Rashad à Ryad; version française Jean-Stéphane Brosse)

