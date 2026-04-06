L'Arabie saoudite augmente le prix de vente de l'Arab Light de mai pour l'Asie à un niveau record de 19,50 dollars par baril

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L'Arabie saoudite a fixé le prix de vente officiel du pétrole brut léger arabe de mai vers l'Asie à un niveau record de 19,50 dollars le baril au-dessus de la moyenne Oman/Dubaï, soit une augmentation de 17 dollars par rapport au mois précédent, selon un document de tarification examiné par Reuters lundi.

Ce bond intervient à un moment où le pétrole du Moyen-Orient est devenu le plus cher du monde, la guerre américano-israélienne contre l'Iran ayant limité la navigation dans le détroit d'Ormuz , un point d'étranglement essentiel pour un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole.

On ne sait toujours pas quand un cessez-le-feu sera conclu ni quand les exportations de pétrole de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de l'Irak, du Koweït, du Qatar et de Bahreïn pourront reprendre par le détroit.

Le mois dernier, le prix de référence du pétrole brut à haute teneur en soufre du Moyen-Orient, Dubaï, a atteint près de 170 dollars le baril lors des échanges sur le marché S&P Global Platts dans le cadre du processus de clôture.

Dimanche, l'OPEP+ a décidé d'augmenter ses quotas de production de pétrole de 206 000 barils par jour pour le mois de mai, une hausse modeste qui n'existera que sur le papier, car ses principaux membres sont incapables d'augmenter leur production en raison de la guerre.