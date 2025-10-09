L'application FlightPulse de GE Aerospace dépasse les 60 000 pilotes utilisateurs
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 15:15
L'application, intégrée à la mallette de vol électronique (EFB), est utilisée par 29 compagnies aériennes et 49 opérateurs d'aviation d'affaires, représentant environ 15 à 20% des pilotes de ligne dans le monde.
Selon Andrew Coleman, président de la division Software as a Service, FlightPulse est devenue 'indispensable' pour les pilotes souhaitant optimiser leurs performances de décollage, d'approche et d'atterrissage grâce à des données anonymisées partagées au sein du secteur.
Environ 9000 pilotes l'utilisent quotidiennement, témoignant d'une adoption rapide soutenue par la confiance dans la gestion sécurisée des données et les bénéfices en matière de sécurité aérienne.
Valeurs associées
|300,915 USD
|NYSE
|-0,59%
A lire aussi
-
La Bourse de New York évolue en retrait jeudi, au lendemain d'une nouvelle séance record, les investisseurs patientant avant la vague de résultats trimestriels d'entreprises prévue ces prochaines semaines. Vers 14H05 GMT, le Dow Jones lâchait 0,27%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite
-
Si la situation économique reste stable en zone euro, la BCE "devrait maintenir ses taux inchangés pour les deux prochaines années", selon des analystes. Le niveau actuel des taux directeurs de la BCE est "suffisamment robuste", a estimé la Banque centrale européenne, ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi au lendemain des records du S&P 500 et du Nasdaq, le marché conservant son enthousiasme en l'absence d'indices de la part du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, sur l'évolution des
-
Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ne sont pas pressés de réduire à nouveau les taux directeurs, même s'ils sont très conscients du niveau d'incertitude et des risques exceptionnellement élevés, montre jeudi le compte rendu de leur réunion ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer