L'application de rencontres Bumble est en négociations avancées en vue d'une privatisation avec une valorisation d'un milliard de dollars, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le cours de l'action a clôturé lundi en hausse d'environ 50%

* La capitalisation boursière de Bumble s'élevait à 389 millions de dollars à la clôture de vendredi

* Le nombre total d'utilisateurs payants a baissé de plus de 11% en 2025 pour s'établir à environ 3,7 millions

(Ajout de graphiques, d'un record boursier au paragraphe 2 et d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 6 et 11)

par Milana Vinn et Jaspreet Singh

Bumble BMBL.O est en pourparlers avancés en vue d'une privatisation par Ithaca Holdings dans le cadre d'une opération valorisant l'opérateur de l'application de rencontres à environ 1 milliard de dollars, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier.

L'action de la société basée à Austin, au Texas, a clôturé lundi en hausse d'environ 50%, à 3,80 dollars, enregistrant ainsi sa plus forte progression en pourcentage jamais observée en une seule séance. La société affichait une capitalisation boursière d'environ 389 millions de dollars à la clôture de vendredi.

Bumble et Ithaca, une holding spécialisée dans les entreprises technologiques fondée par Ravi Gupta et John Hegeman, deux dirigeants de la Silicon Valley, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Reuters avait révélé en exclusivité plus tôt cette année que Bumble envisageait une cession dans un contexte de ralentissement de la croissance du secteur des rencontres en ligne.

Les applications de rencontres telles que Bumble et son principal concurrent, Match Group MTCH.O , propriétaire de Tinder et Hinge, sont sous pression , car les jeunes abonnés de la génération Z sont de plus en plus déçus par le “swipe” sans fin, ce qui entraîne une baisse de l’engagement des utilisateurs.

“Le retrait de la cote ressemble moins à un coup de maître stratégique qu’à un aveu d’échec de la stratégie actuelle de Bumble”, a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight. “Un changement de propriétaire ne résoudra pas comme par magie ces problèmes fondamentaux.”

Fondée en 2014 par sa directrice générale Whitney Wolfe Herd, Bumble a été la première à adopter l’approche “les femmes d’abord” dans le domaine des rencontres en ligne. Mais après son entrée en bourse spectaculaire au Nasdaq en 2021, évaluée à 14 milliards de dollars, l’entreprise a dû faire face à un ralentissement de sa croissance suite à la pandémie.

Sous la direction de Whitney Wolfe Herd, qui a repris le poste de directrice générale en mars de l’année dernière après avoir démissionné en janvier 2024, Bumble a déployé des fonctionnalités basées sur l’IA et de nouvelles façons pour les utilisateurs d’entrer en contact, dans le but de relancer sa croissance.

Le nombre total d’utilisateurs payants de Bumble a chuté de plus de 11% pour s’établir à environ 3,7 millions en 2025, tandis que le chiffre d’affaires annuel a reculé de près de 10% pour s’établir à environ 966 millions de dollars.

Au cours du deuxième trimestre clos le 30 juin, le nombre total d’utilisateurs payants a baissé de 16,4%, pour s’établir à 3,2 millions.

“L’IA ne sera pas la solution miracle, pas plus qu’une nouvelle vague de réductions de coûts… Bumble a désespérément besoin de donner aux consommateurs une raison convaincante de revenir et, surtout, de payer”, a déclaré Pescatore.